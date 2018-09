«Ruptures» : Ariane sur le point de craquer

MONTRÉAL | Oui, Ariane (Mélissa Désormeaux-Poulin) survivra à la tentative d’immolation par le feu de Frédéric Dumais (David Savard), son client meurtri de voir sa famille s’écrouler. Mais la prise d’otages dont elle est à la fois victime et héroïne fera jaillir vieux démons et grande fatigue chez notre dévouée avocate.

La quatrième saison de Ruptures, que Radio-Canada envoie au front le lundi à 21 h, contre Le jeu de TVA, à compter du 10 septembre, s’ouvre exactement là où l’intrigue nous avait laissés au printemps dernier.

C’est-à-dire dans la pleine tension de la crise de folie d’un Frédéric enragé d’avoir découvert que sa femme, Camille (Noémie Godin-Vigneault) le trompait, et qu’il n’était finalement pas le père du petit Jérémie (Mikaël Dussault), le benjamin de leurs trois enfants.

Dans son délire en montagnes russes, qui le mènera de la colère à la tristesse, avec toujours ce regard d’homme brisé et cette intention de se venger, Frédéric menacera de tuer le petit garçon, puis Ariane, qui assumera avec aplomb le rôle de négociatrice pendant ce sale quart d’heure.

La scène, trépidante et d’une douleur presque insoutenable, s’étalera sur presque toute la première heure de ces 12 nouveaux épisodes réalisés par Rafaël Ouellet, toujours signés Isabelle Pelletier, Daniel Thibault et François Camirand, et produits par Aetios.

Repos forcé

On ne dévoilera pas ici comment se conclura l’agression qui prendra de graves proportions.

Toutefois, puisque la quatrième saison de Ruptures existe – un cinquième est déjà en développement –, vous vous doutez qu’Ariane sortira sur ses deux pieds de la résidence de Dumais le fou furieux.

Mais elle ne sera pas solide sur ses jambes pour autant. On la verra même plus fragile que jamais.

Révélateur, l’événement permettra de mieux comprendre le tempérament de sauveuse d’Ariane, ont indiqué les auteurs en visionnement de presse, mercredi.

Des souvenirs apparaîtront sous forme de flash-back et affaibliront notre justicière, au point où celle-ci sera mise au repos forcé.

Son collègue et ami Marc Dalpé (Vincent Leclerc) prendra le relais à son bureau, même si Ariane aura du mal à lâcher prise du boulot. Elle ne pourra s’empêcher de se mêler du dossier d’une nouvelle cliente, Kim Williams (Amélie B. Simard), laquelle cherchera à faire valoir ses droits devant la conjointe «officielle» de son partenaire volage, récemment décédé.

Salomé Corbo, Guy Nadon, Émilie Bibeau et Gabriel Sabourin incarneront aussi des personnages épisodiques dans les prochaines joutes en cour de Ruptures.

Ça bouge dans l’entourage d’Ariane également. Son amoureux, Antoine (Guillaume Lemay-Thivierge), en découd encore en justice avec sa fille adolescente, qui refuse toujours que sa mère soit euthanasiée.

En désintoxication, Claude (Isabel Richer) est bien intentionnée, mais le combat contre ses dépendances ne s’annonce pas facile. Jean-Luc De Vries (Normand D’Amour) la poursuit d’ailleurs toujours. Et pas pour lui témoigner son soutien.

Cette année devrait aussi nous éclairer sur les troublants secrets de Mireille (Sylvie Léonard), la mère d’Ariane.

Ruptures, le lundi, à 21 h, dès le 10 septembre, à Radio-Canada.