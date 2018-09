Selena Gomez va très bien depuis qu’elle n’est plus avec Justin Bieber et on n’est pas surpris

La chanteuse américaine Selena Gomez va très bien depuis qu’elle est séparée pour de bon de son ex Justin Bieber.

Même si celui-ci file aujourd'hui le parfait bonheur avec sa nouvelle fiancée Hailey Baldwin.

La star texane annonce être plus zen que jamais, alors qu’elle effectue une «detox» de réseaux sociaux. En effet, Gomez a déclaré au magazine Elle qu’elle n’était tout simplement plus sur Internet. «Je n’y ai pas été depuis des mois. Je n’ai même pas mon mot de passe pour Instagram, ni aucune application sur mon téléphone».

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 4 Sept. 2018 à 9 :05 PDT

La chanteuse utilise parfois le cellulaire d’une amie pour mettre à jour son compte Instagram (la star possède quand même plus de 142 millions d’abonnés!) mais elle ne consulte pas son fil d’actualité. «Ce n’est pas la réalité», explique-t-elle.

C’est également pour cette raison qu’elle n’a pas commenté publiquement la récente surdose de son amie de longue date Demi Lovato. Elle a préféré la contacter personnellement.

«Je me sens tellement en paix, c’est bizarre. Je sais maintenant qui je suis. Je ne me sens plus instable émotionnellement. Je n’ai plus non plus l’impression de ne pas être en contrôle de mes émotions. Je n’ai pas encore tout réglé, mais je me sens bien. Entre mes 20 et mes 26 ans, je suis devenue une tout autre personne.»

Une relation difficile à suivre

L'histoire du couple #Jelena a été dure à suivre. Après s'être fréquenté de manière intermittente pendant quelques années, les stars se sont séparées. Selena Gomez a eu une relation avec The Weeknd, puis en septembre 2017, l'Internet a cru à un retour du couple Bieber-Gomez.

Une publication partagée par TMZ (@tmz_tv) le 29 Oct. 2017 à 11h19 PDT

Ce fut de courte durée, puisque l'interprète de Sorry est en couple avec Hailey Baldwin depuis plusieurs mois.

Selena fera-t-elle allusion à sa relation avec Justin Bieber dans son album à venir? Toujours selon Elle, une des chansons traite de «couper un homme de sa vie après 1460 jours» et de «repartir à zéro».

À suivre donc...