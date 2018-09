Tyler McCumber veut le sommet et rien d’autre

Le golfeur Tyler McCumber se présentera à l’Omnium Placements Mackenzie avec l’intention de profiter de l’avant-dernier tournoi du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada pour s’approprier définitivement le premier rang de l’Ordre de mérite et devenir en 2019 membre à part entière du Circuit Web.com.

Le fils de Mark McCumber, gagnant de 10 tournois de la PGA, est le joueur de l’heure du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada. Il a remporté trois des quatre derniers événements et terminé troisième dans l’autre. Avec des gains de 135 700 $, il devance Zach Wright par 59 820 $ et est virtuellement assuré de boucler la saison au sommet de l’Ordre de mérite.

«Tu ne vois jamais venir une telle séquence, a-t-il indiqué dans un communiqué. Je jouais bien depuis le début de l’année et l’objectif était d’inscrire une première victoire. Depuis que c’est chose faite, j’ai la pédale au plancher et j’essaie de m’améliorer.»

«J’ai trouvé la recette idéale : une bonne routine de préparation et du repos afin d’être frais et dispos pour entreprendre les tournois le jeudi. Je tiens aussi à prendre une semaine de congé après trois tournois consécutifs de façon à bien canaliser mes énergies», a-t-il ajouté.

Domination

Au cours de cette séquence fructueuse, McCumber a retranché 90 coups à la normale et son cumulatif de ses sept derniers tournois est de -129. Après ses deux victoires consécutives, près de Toronto et à Edmonton, il a amorcé le tournoi suivant avec une ronde de 63. Son doublé a été suivi d’une troisième place et d’un autre triomphe aux deux compétitions ayant précédé l’Omnium Placements Mackenzie. Il a joué 65 ou mieux dans 9 de ses 14 dernières rondes.

«Nous vivons présentement ce que les gars de la PGA ont connu en 2000 chaque fois que Tiger [Woods] participait à un tournoi, a précisé Michael Gellerman, qui a terminé deuxième derrière McCumber au dernier tournoi de la Coupe des joueurs. Il joue très bien et il est un super bon gars. Je suis heureux pour lui, mais je veux le battre. J’en ai assez de perdre contre lui.»

Une quatrième victoire cette saison permettrait à McCumber de répéter l’exploit réalisé en 2016 par Dave McCarthy, qui avait empoché la somme record de 157 843 $ cette année-là.