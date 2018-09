Un candidat de Québec solidaire veut savoir à quel moment il deviendra un «crosseur»

François Poisson, le candidat de Québec solidaire dans Nicolet-Bécancour, soulève une importante question en ce mercredi.

«Quand est-ce que moi, François, honnête citoyen, je deviens un crosseur, alors que je m’implique pour le bien commun et non pour mes fesses?» a-t-il écrit sur sa page Facebook en s'adressant aux «désabusés de la politique», aux «cyniques» et aux «gérants d’estrade».

C'est une bonne question.

Nous aimerions aider François en vous demandant votre avis.