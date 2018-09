Un Montréalais avec Chicago

C’est un véritable conte de fées que vit le Montréalais d’origine Neil Donell depuis le début de l’année. Le chanteur, qui habite maintenant à Toronto, a été recruté par le groupe américain Chicago après avoir été découvert... sur YouTube !

« C’est presque surréel de me retrouver dans cette position-là à ce moment de ma carrière. »

Au bout du fil, Neil Donell ne peut cacher son excitation à l’idée de se produire devant le public montréalais en compagnie des autres membres de Chicago lors de leur passage au Centre Bell le 13 septembre. Photo courtoisie, Warner Music

Même s’il habite la Ville Reine depuis les années 1980, le chanteur a grandi à Montréal et il y revient régulièrement pour voir sa mère.

« Je ne sais pas si elle pourra venir au concert, car elle est très âgée. Mais j’ai plusieurs amis que je n’ai pas vus depuis longtemps qui m’ont contacté pour me dire qu’ils seront là, dit-il. Ce sera vraiment spécial ! »

C’est en décembre 2015 que Neil Donell a été contacté pour la première fois par Chicago. « J’étais assis dans un restaurant à New York quand j’ai reçu l’appel, dit-il. Ils avaient vu quelques vidéos de moi sur YouTube. C’est comme ça que tout a commencé. »

Neil Donell était loin d’être un néophyte du groupe, qui a lancé 36 albums en carrière et écoulé plus de 125 millions de disques à travers le globe.

« Quand je vivais à Montréal, je jouais dans un groupe au secondaire, dit-il. Et la majorité des chansons que nous faisions étaient celles de Chicago ! Mais jamais je n’aurais pensé me retrouver au sein du groupe plusieurs années plus tard. C’est vraiment incroyable ! »

Comme une famille

L’automne dernier, le chanteur a reçu l’invitation officielle de se joindre au groupe, pour le début de 2018. « La seule hésitation que j’ai eue, c’est à propos de la longue tournée. Car je n’en avais pas fait d’aussi intensive depuis longtemps et c’est physiquement demandant. »

Depuis janvier, il a déjà donné plus de 75 concerts avec le groupe. « Nous sommes tous devenus amis, dit-il. Toute l’organisation est devenue une famille. Chacun fait attention aux autres. Il y a beaucoup de respect et d’affection. C’est vraiment fantastique ! »

Était-ce intimidant de rallier une formation qui tourne depuis plus de 50 ans ? « Un peu, mais je n’étais pas nerveux, dit-il. Je donne des concerts avec des orchestres symphoniques depuis plus de 15 ans. Je suis habitué aux grosses foules. Et j’ai aussi été musicien de studio pendant des années. J’ai travaillé avec des gros noms. Je n’étais donc pas intimidé par cela.

« En fait, le plus difficile est plutôt de ne pas être trop excité en montant sur la scène, poursuit-il. L’adrénaline monte fort quand on arrive devant la foule. Les chansons ont tellement d’importance pour les gens. On le ressent à chaque fois. »

Touche personnelle

Lors de ses premiers concerts avec Chicago, Neil Donell s’efforçait de se coller le plus possible aux versions originales des chansons. « C’est souvent ce que les gens veulent entendre, dit-il. Alors je faisais attention. Mais au fil des spectacles, j’ai pu ajouter ma touche personnelle à certains endroits. »

N’est-ce pas un peu drôle qu’un gars de Montréal, qui habite Toronto, joue dans le groupe Chicago ? « Haha ! C’est bizarre. Il n’y a pas d’autre mot ! admet Neil Donell en riant. Mais je m’amuse énormément. J’apprécie chaque moment. »