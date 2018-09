Une belle relève

C’était mardi soir. À Montréal, la salle de l’Espace La Fontaine débordait de monde. La chaleur était lourde. L’atmosphère était à la concentration. L’occasion : un débat politique organisé par Force Jeunesse, un regroupement de travailleurs et travailleuses âgés de 18 à 30 ans.

Sur la scène, quatre candidats parmi les plus prometteurs en vue du scrutin du 1er octobre. Marwah Rizqy du PLQ, Jean-Martin Aussant du PQ, Simon Jolin-Barrette de la CAQ et Ruba Ghazal de Québec solidaire. Des débats comme celui-là, franchement, on en prendrait beaucoup plus.

Attentifs

L’espace me manque pour vous résumer les deux heures d’échanges. De toute manière, ce n’est pas le propos de ma chronique. Ce que je veux souligner c’est plutôt la qualité impressionnante du débat.

Sauf à de rares moments, les échanges ont été respectueux. Dans la salle, les jeunes citoyens étaient attentifs. On pouvait entendre les mouches voler. Ces quatre candidats, il faut le dire, sont des communicateurs brillants et redoutablement efficaces.

Sans être dogmatiques, leurs idées sont claires et tranchées. Deux femmes et deux hommes de convictions, à la formation et aux origines diversifiées. Or, malgré le parfum décevant de la politique actuelle, ils ont décidé de plonger. Question d’essayer de changer le monde en mieux.

De cœur et de tête

Du moins, le nôtre, ici, au Québec. La politique, quand elle est menée par des gens de cœur et de tête, c’est censé servir à ça, non ? Le problème est qu’au sommet du pouvoir, on les cherche désespérément.

Heureusement, cette nouvelle garde qui pousse est d’une étoffe nettement plus engageante. Les Véronique Hivon, Pascal Bérubé et d’autres encore, tous partis confondus, en sont aussi des éléments précieux.