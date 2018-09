Une bonne dose d’attitude pour l’Acura ILX 2019

La plus compacte des berlines d’Acura, l’ILX, aura droit à une sérieuse mise à jour esthétique pour 2019.

À l’instar des plus spacieuses TLX et RLX, la petite ILX fera désormais appel à la calandre en «diamant» qui fait la signature des nouveaux produits d’Acura.

Acura ILX 2019

Ce nouveau design confère à la berline une allure plus musclée qui ne lui fera certainement pas de tort. Après tout, Acura ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié si elle veut espérer sérieusement concurrencer des modèles bien établis comme la Mercedes-Benz Classe C, la BMW Série 3 et l’Audi A4.

La transformation esthétique de l’ILX se poursuit à l’arrière, où les feux sont désormais nettement plus imposants. L’espace réservé à la plaque d’immatriculation a aussi été abaissé à la hauteur du pare-chocs pour permettre d’insérer le logo d’Acura au centre du coffre.

À l’intérieur, les changements sont un peu moins radicaux. On a modifié quelques trucs ici et là, mais l’ergonomie demeure sensiblement la même. On conserve notamment la formule des deux écrans superposés et du gigantesque bouton au centre de la console pour contrôler tout ça.

Acura ILX 2019

Acura a tout de même profité de cette mise à jour pour injecter à l’ILX ne bonne dose de technologies. Dès 2019, le modèle sera offert de série avec l’ensemble AcuraWatch, qui inclut une panoplie de systèmes d’aide à la conduite comme l’aide au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et un avertisseur de collision frontale imminente.

Le système d’infodivertissement de l’Acura ILX sera aussi compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Il était temps.

Une version A-Spec au menu

En plus de cette mise à jour, Acura continue de proposer une version A-Spec de l’ILX. L’ensemble A-Spec intègrera un éventail de modifications esthétiques comme des roues uniques de 18 pouces, des phares antibrouillard à DEL ainsi qu’une couleur bleue exclusive.

Acura ILX 2019

Ailleurs au sein de la gamme, les modèles TLX, RDX et MDX sont aussi offerts avec une variante A-Spec.

A-Spec ou non, toutes les versions de l’Acura ILX 2019 demeureront équipées de la même mécanique. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’ILX continue de faire appel à un moteur à quatre cylindres de 2,4 litres jumelé à une transmission automatique à huit rapports à double embrayage. La puissance devrait donc demeurer la même qu’en 2018 avec 201 chevaux et 180 livres-pied.

L’échelle de prix de l’Acura ILX 2019 n’a pas encore été annoncé, mais on peut s’attendre à une hausse par rapport au modèle de 2018. Cette année, l’ILX est offerte à un prix de départ de 29 990$.