Une énorme commande

Foles par ci, Wentz par là, mais la position de quart-arrière n’est pas la seule à Philadelphie qui semble causer des ulcères et des crises d’angoisse parmi la légion de partisans.

Face à la tertiaire sous-estimée des Falcons, les Eagles seront privés de leur receveur numéro un et qui commande une tonne d’attention en périphérie, Alshon Jeffery.

Son coéquipier Nelson Agholor a lui aussi été embêté par des bobos tout au long du camp d’entraînement. Il sera à son poste, mais il est plus efficace à l’intérieur. Le vétéran Mike Wallace s’est joint au groupe. Toujours apte à réaliser des jeux explosifs, il est la plupart du temps unidimensionnel.

Sur la ligne offensive, le retour du bloqueur Jason Peters devrait permettre de garder Foles debout sur ses pattes, lui qui s’est régulièrement retrouvé sous pression en matchs préparatoires avec six sacs à ses dépens en peu d’action. Mais Peters, à 36 ans, devra démontrer qu’il n’a rien perdu après sa blessure au genou d’octobre dernier.

C’est sans compter qu’en défensive, l’ailier Brandon Graham se remet d’une opération à la cheville et que l’athlétique secondeur Nigel Bradham sera sur les lignes de côté, sous le coup d’une suspension.

Le salut des Eagles passe par leur ligne défensive terrorisante, surtout si le multifonctionnel plaqueur Fletcher Cox défonce tout sur son passage. La saison dernière, il a été le point d’ancrage d’une défensive qui n’a concédé qu’une rachitique moyenne de 79,2 verges au sol par match, la plus basse du circuit.

Toutefois, les Falcons montrent une ligne à l’attaque de qualité et, surtout, des munitions offensives à faire saliver. Il sera difficile pour les Eagles, privés de l’un de leurs joueurs les plus dynamiques en couverture de passe intermédiaire en Bradham, de freiner les élans des Tevin Coleman et Devonta Freeman hors du champ-arrière.