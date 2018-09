Une nouvelle journée de grève à la SAQ prévue la semaine prochaine

Les employés de magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) prévoient une nouvelle journée de grève la semaine prochaine.

Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB) discute avec la direction de la SAQ depuis près de 20 mois pour une nouvelle convention collective. Les négociations sont toujours dans l’impasse.

Le syndicat des 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ a décidé d’augmenter la pression à la table de négociation.

Une journée de grève par semaine est ainsi prévue d’ici la fin du mois de septembre.

«On a prévu des jours de grève pour les prochaines semaines», a indiqué mercredi la présidente du SEMB-SAQ, Katia Leliève, dans une vidéo destinée aux membres.

Les représentants des employés de magasins de la SAQ ont convenu de revenir à la table de négociation la semaine prochaine.

Le syndicat soutient que les discussions demeurent ouvertes. «On pense qu’il y a une chance de régler d’ici le 1er octobre», a notamment fait valoir la présidente du SEMB.

Jusqu’à présent, les employés de magasins de la SAQ ont débrayé à deux reprises au cours des deux derniers mois.

Lors de la dernière journée de grève, la SAQ a été en mesure d’ouvrir tout près de 75 succursales un peu partout au Québec.

Coupes d’heures

Les demandes de la SAQ portent notamment sur le «déplacement d’heures » de l’horaire de travail des employés permanents et sur le nombre minimal d’employés à temps complet et à temps partiel.

La SAQ souhaiterait faire travailler davantage les permanents les fins de semaine et non plus en début de semaine comme c’est le cas actuellement.

Cette réorganisation aura toutefois des conséquences. Le syndicat estime que la direction de la SAQ veut retrancher plus de 220 000 heures dans son réseau de succursales. Ces compressions se chiffreraient à plus de 7 millions $.

Le syndicat dit avoir identifié d’autres demandes de la société d’État à la table pour une somme de 22 millions $.

Les employés de magasins de la SAQ ont voté en juin dernier à 91 % pour le déclenchement d’une grève de 6 jours jugée à un moment opportun par leur exécutif syndical.

La convention collective des quelque 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ a pris fin le 31 mars 2017. Elle était d’une durée de 7 ans (2010-2017).