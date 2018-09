Le spectacle «Kanata» de Robert Lepage finalement présenté à Paris

Le spectacle «Kanata» signé Robert Lepage et Ariane Mnouchkine sera bel et bien présenté à Paris, malgré la grogne suscitée et l'annulation annoncée cet été.

Tel que prévu lors de sa première annonce, l'œuvre prendra l'affiche en décembre au Théâtre du Soleil, a laissé savoir, mercredi, l'institution dans un communiqué dont a obtenu copie «Le Figaro», précisant que la création ne violait pas de lois.

La nouvelle version, assure-t-on, sera teintée des nombreuses et virulentes réactions dont la pièce a déjà fait l'objet. Le titre a d'ailleurs été modifié pour «Kanata: Épisode I – La controverse».

La décision d'aller de l'avant avec ce projet a été prise, explique-t-on, parce que le spectacle «n'appelle ni à la haine, ni au sexisme, ni au racisme ni à l'antisémitisme; qu'il ne fait l'apologie d'aucun crime de guerre ni ne conteste aucun crime contre l'humanité; qu'il ne contient aucune expression outrageante, ni terme de mépris ni invective envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, ou une religion déterminée.»

Les répétitions de «Kanata: Épisode I – La controverse» se tiennent actuellement.

En juillet, les dirigeants du Théâtre du Soleil ont affirmé que Robert Lepage et Ariane Mnouchkine ont été victimes d'intimidation en lien avec leur spectacle qui revisitera l'histoire du Canada en s'intéressant au rapport entre les Blancs et les Autochtones.