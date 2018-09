Voici le truc inusité de Lucy Hale pour faire disparaître un bouton

L’actrice Lucy Hale a un truc assez spécial pour traiter ses imperfections et on n'est pas trop certains d'approuver.

Une publication partagée par Lucy Hale (@lucyhale) le 2 Sept. 2018 à 11 :59 PDT

Lucy a dévoilé au grand jour son secret pour se débarrasser de ses boutons dans ses stories Instagram.

La star de l'émission Pretty Little Liars a déjà parlé de son acné kystique, une forme d’acné douloureuse qui forme des boules sous la peau. S

on truc pour soulager cette condition est assez surprenant merci!

Une publication partagée par Lucy Hale (@lucyhale) le 27 Mai 2018 à 3 :43 PDT

Êtes-vous prêts? Eh bien, Lucy Hale gèle ses boutons avec des canettes de Red Bull.

STORY INSTAGRAM DE LUCY HALE

On a déjà entendu ceux qui utilisent de la pâte à dents, mais une canette de boisson énergétique, ça, c’est original! C’est probablement plus pour soulager la douleur et l’enflure, mais ce n'est pas le truc le plus sanitaire.

À moins que vous désinfectiez très bien la canette avant qu'elle touche votre visage, on suggère d’autres trucs pour soulager l’acné kystique ou les boutons en général.

Pour une petite imperfection, un traitement local comme le Eradikate de Kate Somerville avant d’aller se coucher peut faire l’affaire.

Une publication partagée par Kate Somerville Skincare (@katesomervilleskincare) le 6 Juil. 2018 à 8 :59 PDT

Si on n'a pas le choix de couvrir la rougeur avec un peu de maquillage lors des matins pressés, le correcteur/soin Bye Bye Breakout de IT Cosmetics traite les boutons, tout en les camouflant.

Une publication partagée par IT Cosmetics (@itcosmetics) le 15 Avril 2018 à 12 :15 PDT

On s’assure aussi de bien se nettoyer le visage, matin et soir, avec un produit purifiant comme la gamme Normaderm de Vichy, de se laver les mains avant de toucher sa peau et de bien nettoyer ses pinceaux à maquillage régulièrement.

Une publication partagée par Vichy Canada (@vichycanada) le 29 Août 2018 à 8 :18 PDT

Et pour soulager la douleur durant les épisodes intenses d’acné kystique, au lieu d’un Red Bull, optez pour une compresse d’eau chaude citronnée, ou encore, posez un cube de glace dans un tissu sur le bouton pendant 30 secondes.

Ça coûte moins cher qu’un Red Bull en plus!

Une publication partagée par Lucy Hale (@lucyhale) le 21 Juil. 2018 à 6 :30 PDT

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!