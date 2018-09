Volvo dévoile un prototype autonome qui mise sur la sécurité

Volvo a longtemps misé sur la sécurité de ses véhicules pour se démarquer de la concurrence. Avec l’arrivée de la voiture autonome, le constructeur d’origine suédoise entend se positionner en distinguant à nouveau par la sécurité.

À lire aussi: Cette Volvo à vendre vous rappellera une vieille série télévisée

En dévoilant la 360c Concept, Volvo a du même coup partagé sa vision de la mobilité autonome avec le grand public.

Ce n’est pas un secret pour personne, bien des constructeurs automobiles planchent sur la voiture autonome. Or, selon Volvo, la compatibilité entre ces véhicules développés de manière indépendante sera l’un des principaux enjeux lorsqu’ils se circuleront sur la voie publique.

Avec la 360c, on tente de proposer un moyen grâce auquel les véhicules autonomes pourront communiquer entre eux. Lorsque deux automobilistes arrivent au même moment à un arrêt obligatoire, il n’est pas rare d’observer l’un d’eux faire preuve de courtoisie en cédant le passage par un signe de la maison. Dans un monde où la voiture serait autonome, ce type d’échanges ne serait pas possible.

Volvo 360c Concept 2018 Volvo

Ainsi, c’est pour cette raison que Volvo prévoit que la 360c puisse émettre des sons et générer de la lumière en plus de poser des gestes. L’idée est que le véhicule puisse échanger et se faire comprendre des autres usagers de la route, ce qui comprend les autres véhicules autonomes, mais aussi les piétons, les cyclistes, les camionneurs, les motocyclistes, etc.

En revanche, la Volvo 360c ne proposera pas la possibilité d’ordonner quoi que ce soit à d’autres usagers de la route. Sa fonction principale sera de signaler son intention.

En plus d’être autonome, la 360c est entièrement électrique. Étant donné que le projet en est encore au stade de prototype, Volvo n’a pas fait mention de la puissance du moteur ni de la taille des batteries.

Volvo 360c Concept 2018 Volvo

Pionnier de la sécurité

Alors qu’il travaillait comme ingénieur mécanique chez Volvo, Nils Bohlin a inventé la ceinture de sécurité à trois points. Dès 1959, elle a été introduite dans les Volvo Amazon et Volvo PV544.