Voyage dans « l’espace » pour un artiste

L’artiste Julien Lebargy tente une expérience pour le moins inusitée et anxiogène. Dès vendredi, il sera confiné dans un local qu’il surnomme « un vaisseau spatial », pendant sept jours, filmé 24 heures sur 24, pour obéir à trois « administrateurs ».

Le but ? Découvrir comment il réagira sous l’autorité, une chose qu’il « déteste », précise celui pour qui les voyages dans l’espace ont teinté les nombreuses installations et sculptures des expositions auxquelles il a participé.

Il sera possible de suivre son projet de performance artistique en direct sur YouTube, ainsi que sur la plateforme Twitch. Cinq caméras permettront de savoir s’il obéit au protocole établi « minute par minute » par trois gestionnaires, soit Catherine Baril (Manif d’art), Marie-Andrée Bégin (Université Laval) et Yohann Maubrun (Ville de Québec).

L’expérience en soi sera une œuvre de performance : six vernissages et des activités auront lieu durant la semaine, dans différents lieux comme la librairie Saint-Jean-Baptiste, le Troquet et la Cuisine. Son entrée sera diffusée et commentée dès 17 h vendredi à Manif d’art, tout comme sa sortie, une semaine plus tard.

Artiste multidisciplinaire, Julien Lebargy a intitulé son projet Le Comité d’Organisation de la Solitude Spatiale (C.O.S.S.). Il sera enfermé dans un local en rénovation qu’il a loué, à un endroit qu’il souhaite garder secret.

Le protocole que lui ont rédigé ses trois administrateurs et auquel il devra se conformer comprend des activités comme des cours de russe, de l’entraînement au combat et de l’entretien de végétaux.

Mission spatiale

L’artiste a toujours été fasciné par les voyages dans l’espace et le mode de vie discipliné des astronautes.

« Ce qui m’intéresse, ce sont les notions de surveillance, d’autorité. Je me suis dit que j’aimerais reprendre ces éléments-là, et en faire un projet artistique. Ce que je veux voir, c’est comment moi, en tant qu’artiste, quand je vais être enfermé, je vais réagir. »

« Les astronautes vivent confinés, ils doivent suivre des protocoles tout le temps, obéir à des ordres tout en ayant une mission et la responsabilité de trouver des solutions. C’est paradoxal. C’est un des métiers les plus fous au monde, et finalement, c’est un des plus terribles », explique-t-il.

L’artiste, détenteur d’une maîtrise en arts visuels, voudrait entamer son doctorat avec les réflexions qui découleront de l’expérience.

Sera-t-il capable de tenir sept jours complets à se faire dicter ses moindres faits et gestes ? « J’ai horreur de l’isolement, du voyeurisme et de l’autorité. Peut-être que je vais vouloir créer pour résister à ça. »

►Pour suivre l’aventure de l’artiste, il faut visiter son site julienlebargy.com.