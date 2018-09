GUÉRIN (née DESLIPPE)

Rachel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 septembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Rachel Deslippe, épouse de feu M. Conrad Guérin.Elle laisse dans le deuil ses fils François (Maryse Lavallée) Michel (Céline Tremblay) et Christian, ses petits-enfants Marie-Pier, Maude, Danick, Josée, Julie et Stéphanie ainsi que ses arrière-petits-enfants Jacob, Alyson et Benjamin. Soeur de Lise, Marielle, Céline, feu Fernande, Claudette, Clément, Réal, Yvan, feu Bernard, Hélène et Robert, elle laisse également plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis aule samedi 8 septembre de 18h30 et 21h30 et le dimanche 9 septembre de 9h à 11h. Une célébration commémorative suivra en la chapelle du complexe funéraire.En témoignage de votre sympathie, des dons à la Société Parkinson Québec et la Fondation de l'hôpital du Haut Richelieu seraient grandement appréciés.