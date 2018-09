PICHÉ, Jacques



À l'Unité de soins palliatifs Oasis de Paix de l'Hôpital Marie-Clarac, le 25 août 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé Jacques Piché, fils de feu Anna Carreau et de feu Raoul Piché.Outre sa conjointe, Jacqueline Bissonnette, il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Gilles, Claude (Nicole) et Claire; ses petits-enfants: Nancy, Mathieu, Étienne, Maude, David, Évelyne, Jonathan et Victor; ses arrière-petits-enfants: Gabrielle Aminata, Édouard, Loly Rose, Laurent, Grisha et Emma; la mère de ses enfants, Thérèse Lamontagne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le mercredi 12 septembre 2018 dès 13h. Une cérémonie commémorative suivra à 17h.Sincères remerciements au personnel du 2e étage des soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac avec une mention spéciale à Sorya Azouani, au personnel de l'Hôpital Cité de la Santé ainsi qu'à la Dre Micheline Daigle pour les bons soins prodigués à monsieur Piché.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la:3530, boulevard Gouin EstMontréal, QC H1H 1B7www.fondationmarieclarac.orgDes formulaires seront disponibles sur place.