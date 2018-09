ROLAND, Gérard



À Terrebonne, le lundi 3 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé Gérard Roland, époux de Clémentine Beaudry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denise (Richard) et Marcel (Guylaine), ses petits-fils Steve (Deaitane), Jonathan et Sam, ses arrière-petits-enfants William et Léa-Rose, ses belles-soeurs Rita Beaudry et Marie-Paule Beaudry, son beau-frère Fernand Beaudry (Lise), ses neveux et nièces, ainsi que sa vieille Annette, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 8 septembre de 17h à 21h, le dimanche 9 septembre de 10h à 12h, de 14h à 17h, de 19h à 22h, ainsi que dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées le lundi 10 septembre à 11h en l'église Saint-Arsène (1015, rue Bélanger, Montréal, Qc).