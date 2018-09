5 arrêts de charme dans l’arrière-pays provençal

Bordées de lavande, de coquelicots, de vignobles ou d’oliveraies, les routes étroites et sinueuses de l’arrière-pays de la Provence dévoilent un concentré de petits villages médiévaux et de sites historiques fascinants. Pour vraiment tomber en amour avec la région, il faut mélanger notre accent à celui chantant des Provençaux, se ridiculiser à l’essai de la pétanque et, en soirée, savourer un pastis au son des cigales. Il faut aussi faire les haltes suivantes:

1. ABBAYE DU THORONET

C’est au 17e siècle qu’a été construit ce joyau de l’art cistercien. Pour mieux apprécier (et comprendre) ce dernier, il faut obligatoirement faire une visite guidée. Bien que l’endroit ne soit plus habité par les moines, certains bâtiments ont été restaurés, ce qui permet une tournée fascinante. Les visites guidées se terminent par le chant des guides, ce qui met en avant l’acoustique de la nef. Magique!

www.le-thoronet.fr

2. LES PIERRES SAUVAGES

Inspirés par le livre de Fernand Pouillon «Les Pierres Sauvages», qui raconte la construction d’une abbaye cistercienne, Gabrielle Choisy et Gilles Bader ont donné ce nom à leur gîte de cinq chambres situé à Besse-Sur-Issole. L’adresse n’est pas facile à trouver (même le GPS s’y perd), mais une fois rendus, on ne veut plus en repartir. Deux soirs par semaine, Gabrielle sert le repas, que l’on déguste à l’extérieur pendant que s’époumonent les cigales.

www.lespierressauvages.com

3. BALADE EN 2CV

Gabrielle propose aussi un forfait à bord de sa 2CV (1972) à la découverte des petites communes du Var, cheveux au vent. On fait escale au château d’Entrecasteaux, dont le magnifique jardin a été dessiné par Le Nôtre, au marché de Salernes (selon le jour de la semaine), puis c’est Cotignac avec ses maisons troglodytes et sa jolie place de la Mairie, où l’on s’installe pour un pastis avant de repartir pour le Domaine Commanderie Peyrassol, un splendide vignoble situé dans une ancienne commanderie templière.

4. LE PAYS DE PAGNOL

À mi-chemin entre le bord de mer et l’arrière-pays varois, perché au sommet d’une falaise, se trouve La Cadière-d’Azur, qui fait partie du réseau des «villages de caractère». Construit à même les remparts, à proximité des calanques de Cassis, l’endroit permet d’admirer le Massif de la Sainte-Baume où, dit-on, Marie-Madeleine aurait terminé sa vie. Il offre également de plonger le regard sur les vignobles du Bandol ou de lever les yeux vers son voisin d’en face, le Castellet, où Pagnol a tourné «La fille du Boulanger».

5. HOSTELLERIE BÉRARD & SPA

Cet hôtel de charme 4 étoiles illustre bien comment la passion peut non seulement donner naissance à des lieux d’exception, mais aussi préserver un patrimoine. L’ensemble comprend quatre bastides (maisons de maître), dont une partie d’un couvent du 11e siècle où les moines rachetaient les marins qui avaient été faits prisonniers par les Sarrazins, et le pavillon des Peintres, qui, au siècle dernier, appartenait à une riche chapelière parisienne accueillant de jeunes peintres.

L’hôtel compte 37 chambres et suites, un spa, un restaurant gastronomique où officie René Bérard et le Bistro JF de son fils Jean-François. Tous deux sont Maîtres Cuisiniers de France et chefs étoilés Michelin.

www.hotel-berard.com

