5 coiffures originales pour dompter sa crinière cet automne

Pour faire changement en vue de la nouvelle saison et surtout pour vous inspirer au max, on s’est entretenus avec Emmanuelle Campolieti, fondatrice de Emma & co et ambassadrice de Moroccanoil, pour qu’elle nous dévoile les 5 tendances coiffures à surveiller cet automne.

À go, inspirez-vous!

1. La coupe d’inspiration 70’s

C’est le retour de la coiffure signature de Brigitte Bardot! Pour recréer le style, on amplifie notre chevelure en misant sur le volume, en plus de friser ses cheveux vers l’extérieur. Pour finir, on opte pour la frange ondulée.

2. Les vagues texturisées

Pour mettre à l’œuvre cette coiffure, il suffit de prendre un fer à friser assez gros pour réaliser les boucles. Il faut alterner de côté d’une mèche à l’autre et garder les pointes droites.

En finition, on termine avec un spray texturisant et on brosse les vagues avec un peigne à dents larges. Pour plus de symétrie, vous pouvez arborer la séparation au milieu.

3. Les deux mèches à l’avant

Que ce soit en chignon ou en demi-couette, le spotlight est définitivement sur les deux (grosses) mèches lisses qui s’échappent sur l’avant du visage. Une ode aux années 90!

4. Les cheveux frisés (texture naturelle)

Cette saison, c’est aussi le retour des boucles naturelles. Terminé le fer plat! C’est l’heure d’assumer sa tignasse du réveil, du matin jusqu’au soir.

5. La coupe carré symétrique

Qu’il soit court ou long, le carré droit lustré (de couleur uniforme préférablement) est définitivement LA coiffure à surveiller cet automne.

