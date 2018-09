5 restos de Sherbrooke qui n’ont absolument rien à envier à ceux de Montréal

Depuis quelques années maintenant, la scène gastronomique sherbrookoise se développe énormément. Bien sûr, les grands classiques comme le Louis Luncheonnette sont encore bien vivants, mais de plus en plus d’adresses qui sortent de l’ordinaire voient le jour.

Que ce soit pour découvrir quelques adresses dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler en tant que Sherbrookois, ou bien pour avoir des idées de restaurants lors de votre road trip dans la ville surnommée la «Reine des Cantons-de-l’Est», voici cinq restaurants qui n’ont absolument rien à envier à ceux de Montréal!



1. La Buvette du Centro

Ce resto-buvette est définitivement la nouvelle sensation du coin. L’établissement situé au centre-ville a officiellement ouvert ses portes en juin dernier et compte déjà plusieurs adeptes. La Buvette du Centro porte deux grands chapeaux qui lui vont à ravir : bistro végétarien à tendance zéro déchet ainsi que terrasse intime ou boire de bonnes bières de microbrasseries et cocktails à base de spiritueux d’ici. Vous tomberez sous le charme de l’endroit, c’est certain!

117 rue Wellington Nord, Sherbrooke



2. Antidote FoodLab

Ce restaurant vous épatera premièrement par son local qui est en fait une ancienne manufacture de textile, deuxièmement par son menu à s’en lécher les doigts. Chez Antidote, les classiques sont revisités, mais sans trop vous sortir de votre zone de confort. Le menu est composé de 12 assiettes : 6 entrées et 6 plats. La carte des vins vaut également le détour.

35 rue Belvédère Nord, suite 10, Sherbrooke



3. Restaurant Auguste

Vous avez peut-être déjà entendu parler du restaurant Auguste, puisque le chef Danny St-Pierre y était impliqué au cours des premières années d’activités de l’endroit. Lors de votre passage dans ce restaurant de la rue Wellington, vous n’aurez d’autres choix que de goûter aux célèbres bouchées de poutine inversée, au délicieux foie de veau ainsi qu’au pouding chômeur comme dessert. Il y a de bonnes chances que vous rêviez à votre repas pendant quelques semaines.

82 rue Wellington Nord, Sherbrooke



4. El Tabernaco

Ce petit resto convivial n’a rien de fancy comme les autres adresses proposées plus haut, mais c’est là que vous y trouverez les meilleurs tacos en ville, et ÇA, ce n’est pas négligeable! Au El Tabernaco, l’ambiance est festive, la bière est bonne et le staff est chaleureux. En plus, les propriétaires ont ouvert une deuxième adresse dans l’est de la ville dernièrement, la Cantina El Tabernaco.

El Tabernaco - 243 rue Alexandre, Sherbrooke

La Cantina El Tabernaco - 660 rue King Est



5. L’Empreinte

Si vous avez suivi l’émission culinaire Le combat des villes sur ICI Télé, vous vous souvenez peut-être de Daniel Charbonneau. Ce participant barbu aux nombreux tatouages est le chef copropriétaire, avec sa femme, d’un excellent restaurant à Sherbrooke, L’Empreinte. À ce resto, le chef travaille le plus possible avec des produits locaux. Son menu change en fonction de ce qu’il a sous la main cette semaine-là. C’est donc un menu-surprise pour les clients. Vous n’avez qu’à choisir le nombre de services que vous voulez, et ensuite vous vous laissez surprendre (et gâter!).

292 rue King Ouest, Sherbrooke



