HUBERT RENAUD, Diane



À L'Assomption, le 27 août 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Renaud, épouse de feu Jean Hubert, fille de feu Yvonne Gariépy et feu Ernest Renaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Dominic Mérette), Pascale et Jean-François (Joannie Daviau), ses six petits-enfants: Laurianne, Marc-Antoine, Mathis, Léa-Jade, Lauralie, Florence et son petit-fils à naître, ses dix frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 septembre de 13h à 17h et de 18h à 21h, au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoLes funérailles seront célébrées samedi, en l'église de L'Assomption. Samedi, ouverture du salon dès 9h.Des dons à Enfants de Bolivie, une cause qui lui tenait à coeur, seraient appréciés.