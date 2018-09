DESGROSEILLIERS-BEAULIEU

Marielle



De Sainte-Martine, après une longue maladie, Marielle est décédée à l'âge de 88 ans. Elle est allée rejoindre son tendre époux Jean-Marie Beaulieu (2011).Elle laisse dans le deuil sa fille France (Yves Deling), son fils Sylvain (Josée Primeau), ses petits-enfants Alexandre, Jean-Olivier et Philippe Deling, Claudie et Pascal Beaulieu ainsi que leur conjoint(e), ses six arrière-petits-enfants et un bébé à naître. Elle laisse également dans le deuil Catherine, ses deux soeurs Lucille et Louise ainsi que cinq belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 septembre à compter de 10h, à la:22, RUE PICARDSAINTE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu à 14h, en l'église paroissiale de Saint-Urbain-Premier, suivies de l'inhumation au cimetière Chanoine-Aimé Pilon de Sainte-Martine.