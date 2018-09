LEBLANC, André



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 31 août 2018, est décédé à l'âge de 81 ans, M. André Leblanc, époux de feu Mme Pierrette Emond, demeurant à Contrecoeur.M. André Leblanc laisse dans le deuil ses fils Michel (Nathalie Duhamel) et Serge (Mireille Daigneault), quatre petits-enfants Alexandre, Mathieu, Marie-Ève et Marc-André, son frère et ses soeurs: Pierre-Paul (Huguette Paradis), Thérèse (Maurice Gendron) et Lise (Pierre Théorêt), sa belle-soeur et son beau-frère: Gisèle Edmond (Claude Jodoin), neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon4967 LEGENDRECONTRECOEURTél: (450)587-2233le jeudi 6 septembre 2018 de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le vendredi 7 septembre 2018 à 11h en l'église Sainte-Trinité de Contrecoeur, suivies de l'inhumation au cimetière de Contrecoeur.Des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés.