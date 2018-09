CLOUTIER, Sr Monique



Au Pavillon Délia Tétreault, le 13 juillet 2018, est décédée à l'âge de 93 ans, Sr. Monique Cloutier m.i.c (Monique-du-St-Sacrement), fille de feu Edmond Cloutier et de feu Hélène St-Denis.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Claire (feu Douglas La Chance) et Andrée (feu Gilles Grenier), ses neveux et nièces, cousins(es), amis(es) ainsi que sa famille Japonaise, à qui elle a donné une partie de sa vie.Les visites auront lieu à la:DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100, PLACE JUGE-DESNOYERSPONT-VIAU, LAVAL, QCsamedi le 8 septembre 2018 dès 12h30. Les funérailles auront lieu le même jour à 13h45 à la chapelle de la Communauté. L'inhumation se fera au cimetière de la Congrégation à Pont-Viau.Vos dons pour nos missions sont appréciés.