Arrêtez tout! Une nouvelle comédie romantique avec Noah Centineo sort sur Netflix demain!

Après To All the Boys I’ve Loved Before, Noah Centineo, aka Peter Kavinsky, sera de retour dès le 7 septembre dans une toute nouvelle comédie romantique: Sierra Burgess is a Loser.

YAS! On peut continuer à vivre notre crush avec un nouveau film! Sierra Burgess is a Loser met en vedette Shannon Purser que vous connaissez comme Barb dans Stranger Things.

Son personnage, Sierra, est une jeune fille super intelligente qui tente de survivre au secondaire. Elle fait partie du band de l’école, elle a des bonnes notes, elle a quelques amis proches, mais elle se fait aussi intimider par Veronica, la fille la plus populaire de l’école.

Un jour, Sierra reçoit un message texte d’un certain Jamey, un joli garçon sportif et cool qui, vous l’aurez deviné, EST NOAH CENTINEO.

Il commencent à discuter et s’entendent super bien. L’affaire, c’est que Jamey croyait avoir eu le numéro de Veronica! Et là, on pourrait penser que Sierra va personnifier Veronica et que quand celle-ci va s’en rendre compte, elle va se fâcher, mais non! Sierra propose un deal à son ennemie jurée; elle va l’aider avec ses devoirs, si Veronica accepte de l’aider avec Jamey... et on dirait bien qu'elles deviennent AMIES! #girlpower

S’en suit une histoire d’amour et d’amitié avec une twist à la Cyrano de Bergerac et on ADORE. En attendant demain, voici 5 choses à savoir sur les acteurs de Sierra Burgess is a Loser!

1. Noah Centineo est le premier baiser à l’écran de Shannon Purser. #Chanceuse

2. Le film contient plusieurs scènes de textos et pour que ça soit réaliste, les acteurs se parlaient pour vrai!

3. Noah Centineo a aussi auditionné pour le rôle de Noah dans The Kissing Booth, c'est bien sur Jacob Elordi qui l'a eu.

4. Kristine Froseth qui joue Veronica est aussi mannequin internationale et une vraie Audrey Hepburn morderne!

5. Un dernier sur Noah, parce qu’il est trop parfait, la cicatrice qu’il a sur la joue a été causée par une attaque de chien quand il n’était qu’un enfant! En tant que bon garçon qu’il est, il était plus préoccupé par ce qui allait arriver au chien qu’à son visage. #swoon

Voyez Sierra Burgess is a Loser dès le 7 Septembre 2018 sur Netflix!