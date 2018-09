Baie-Comeau : une tour de télécommunication dans le clocher d’une église

BAIE-COMEAU – Le clocher de la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau a été transformé en tour de télécommunication la semaine dernière.

En 2015, TELUS avait approché le conseil de fabrique pour installer, en location, des appareils de télécommunication dans le clocher de l’église et au sous-sol.

Les deux parties se sont entendues pour un contrat d’une durée de 10 ans avec une clause de renouvellement pour une autre décennie. Le montant de la location est confidentiel.

L’entretien annuel de la cathédrale oscille autour des 300 000 $. Bien que l’ancien conseil avait besoin de sous, le nouveau président du conseil de la fabrique Saint-Jean-Eudes aurait préféré une entente différente.

«C’est une rentrée d’argent supplémentaire, quoique si on avait pu s’abstenir... Parce que quand on est propriétaire et qu’un locataire vient s’installer dans nos bâtiments, on perd une bonne partie de la flexibilité qu’on avait», a souligné Alain Bérubé.

Ce n’est pas la première église à se faire approcher par une compagnie de télécommunication. La plupart d’entre elles peuvent dissimuler les instruments dans les clochers en bois. Ce n’est pas le cas de la cathédrale de Baie-Comeau puisqu’elle est composée d’acier et de pierre, des matériaux qui bloquent les ondes.

La structure qui est installée sur le clocher de l'église a d’ailleurs surpris bien des paroissiens la semaine dernière.