Bienvenue au cirque!

Mesdames et messieurs, entrez dans notre tente et venez voir nos candidats !

Vous n’en aurez jamais vu des comme ça dans votre vie !

L’homme qui a été arrêté deux fois de suite pour conduite en état d’ébriété !

La femme qui a traité un blogueur de pédophile !

Le propriétaire de bar qui servait de l’alcool aux mineurs et qui ne respectait pas la Loi sur l’équité salariale !

LA FEMME-TRONC

Vous avez aimé le jeune candidat qui s’était fait photographier sur le bol de toilette, il y a quelques années ?

Vous n’avez encore rien vu !

Nous avons écumé la province pour vous trouver les candidats les plus bizarres et les plus étranges !

La gestionnaire d’hôpital qui se magasinait un parti !

L’ancien chroniqueur souverainiste qui voulait se présenter pour les libéraux fédéraux !

Le candidat raciste qui vomissait sur les Noirs et les femmes autochtones !

La représentante du peuple qui publiait des commentaires islamophobes !

Le député qui a demandé à un maire de sa circonscription de lui passer de l’argent !

Je sais ce que vous vous demandez : mais comment diable ont-ils pu dénicher autant d’hurluberlus ?

Simple : on ne vérifie pas leurs antécédents !

On les prend comme ils sont !

On n’épluche pas leur compte Twitter et on ne google pas leur nom !

Vous connaissez des « weirdos » qui veulent avoir leur face sur une pancarte ? Vous avez un beau-frère alcoolique qui adore faire des jokes de mononcle sur sa page Facebook ?

Donnez-leur notre numéro de téléphone !

On n’est pas regardant ! On prend ce qui passe !

Pourvu qu’il ait une cravate, le reste on s’en fiche !

L’HOMME ÉLASTIQUE

Et attendez, c’est pas fini ! Vous êtes bien assis ?

On a un candidat qui a déjà gagné ses élections, mais a quitté son poste de député après seulement quatre mois !

Ça nous a coûté 600 000 $ pour organiser une autre élection afin de lui trouver un remplaçant !

Et devinez quoi ? Il veut se représenter !

C’est-y pas beau, ça ?

Entrez, mesdames et messieurs, entrez, vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !

Des candidates qui crient au sexisme pour strictement rien ! Des ministres qui convoquent les journalistes pour commenter la semaine de leurs adversaires !

C’est la campagne la plus flyée que vous aurez vue de votre vie !

Le festival des tapons !

Preuve qu’on ne recule devant rien pour vous divertir : nous avons trouvé une candidate qui dénonce le sexisme, le racisme et l’âgisme... et qui chiale contre les hommes blancs de 55 ans !

Oui ! Le tour du chapeau de l’hypocrisie !

Nos recruteurs ont patrouillé la province en long et en large pour débusquer les spécimens les plus improbables !

On a même trouvé un candidat qui disait incarner l’intégrité, mais qui prêtait de l’argent à des taux usuraires !

LES CHINOIS SIAMOIS

Il reste encore 24 jours à la campagne !

Imaginez les freaks que nous allons trouver !

Achetez un billet de saison et amenez toute votre famille, vous ne le regretterez pas !

C’est le meilleur show en ville !