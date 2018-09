Boisvenu maintient la pression sur la CAQ pour un registre public des délinquants sexuels

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu croit que la CAQ, si elle est élue, «est capable de faire deux choses en même temps», en réformant le système de justice tout en créant un registre public des délinquants sexuels.

À l’aube de la Marche blanche de la ville de Québec, qui se tiendra pendant la campagne électorale, le 15 septembre prochain, l’initiatrice de l'événement, Sophie Dupont, souhaite que les partis politiques participent et prennent position dans ce débat.

«Il est temps que des partis politiques s’engagent formellement à créer ce registre dans un premier mandat de quatre ans», dit Mme Dupont, qui défend cette cause depuis 14 ans.

Celle qui gère la page Facebook «Registre public des délinquants sexuels au Québec» affirme que tous les candidats de la CAQ et du Parti conservateur de la région seront à la marche.

Priorité

Mme Dupont a toutefois dû répondre à l’alignement de la CAQ qui a déjà fait la promesse d’un tel registre, mais qui n’en fait plus une priorité, affirmant avoir des dossiers plus urgents à traiter advenant son élection.

«Je ne demande pas que, le 2 octobre au matin, on se lève avec un registre, je fais la part des choses, a-t-elle répondu. C’est dans leur programme électoral, ça ne me stresse pas, j’ai confiance.»

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui appuie cette marche, a été plus incisif. «Le problème que j’ai avec le discours de la CAQ, actuellement, c’est de dire que ce n’est pas une priorité», a dit M. Boisvenu.

«Je pense qu’on est capable de faire deux choses en même temps, on est capable de réformer le système de justice, qui est la priorité de la CAQ, et, en même temps, protéger les enfants.»

Le chef de l’opposition officielle de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, qui a appuyé le dépôt d’une pétition de 70 000 noms pour ce genre de registre public, lancée en 2007 par Mme Dupont, prendra part à la marche.

«C’est une cause qui me tient à cœur en tant que père de famille», a dit M. Gosselin.