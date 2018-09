Boris Vian, toujours aussi actuel !

Il y a 50 ans, dans un petit cinéma, le cœur du trompettiste, écrivain et homme de jazz Boris Vian s’arrêtait. De sa « trompinette » qui enchanta les nuits de St-Germain- des- Près, à ses centaines de chroniques de jazz, avec Duke Ellington en tête, sans oublier ses écrits comme : J’irais cracher sur vos tombes (Vernon Sullivan) et l’inoubliable Écume des jours, sa vie fut bien remplie. Vian fut un être multiple, carburant aux idées souvent très politiques telles : La java des bonnes atomiques,

Le petit commerce,

et bien entendu, On est pas là pour se faire engueuler !



Les joyeux lurons et luronnes

Pour souligner cette disparition, et faire revivre en quelque sorte son répertoire, le quintette de Miss Satchmo, avec la trompettiste et chanteuse Lyssandre Champagne nous propose : Vian dans les dents. Cette nouveauté, conçue, pendant le Festival de Tadoussac sortira vendredi 7 septembre est tout ce qu’il y a plus délicieux et fidèle à l’esprit caustique du chanteur. Bien qu’une petite vidéo musicale promotionnelle ne soit pas encore offerte à notre oreille, nous retrouvons, tout en swing et en finesse, quelques classiques : Le petit commerce, La java des bombes atomiques, le cinématographe, plus des compostions méconnues qui ont gardé tout leur charme. Parmi celles-ci, nous avons retenu : Interlude, Jacquemort et Le temps qui passe. Soulignons et avec joie, le travail soudé des musiciens : Yvan Belleau, clarinette et saxophone ténor, Jeff Moseley, guitare, Marton Maderpash, batterie et Blanche Baillargeon à la contrebasse et voix.

Au lancement, vendredi 7 septembre à l’Atelier de la corde (Montréal), le trompettiste Alex French viendra se joindre à cette fine équipe.

Pour bien commencer l’automne, cette relecture de Boris Vian vaut amplement le détour.