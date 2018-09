Ça fait 20 ans qu'on mange du pâté chinois... Et au menu? Encore du pâté chinois!

Et si nos campagnes électorales étaient plates justement parce que ce qu'on nous sert est plate. Comme manger du pâté-chinois tous les mardis, ça devient plate en maudit...

On lit beaucoup au cours des dernières heures que la campagne électorale en cours est terne au possible. Et si c’était, justement, parce que tout est fait pour apporter trop d’importance à tout ce qui nous dévie de l’essentiel : les programmes, les propositions de chaque parti, les enjeux fondamentaux...

Quand on analyse la mise à jour hebdomadaire du groupe Influence communication, on comprend bien que ce qui est le plus couvert par les médias en général c’est ce qui rapporte le plus aux médias : les controverses, les sondages.

Trop de sondages tue les sondages.

Parlant de sondages, je me souviens encore de cette formule que m’avait servie le PDG de la firme EKOS Frank Graves lors d’une de nos discussions : trop de sondages tue les sondages...

Et pourtant nous y revoilà encore plongés, les unes de journaux à partir de sondages, comme celle du journal Le Droit du Groupe Capitales Médias (GCM) en Outaouais le 5 septembre. Pleine page : « Iracà en danger ». Le député libéral de mon comté, Papineau, qui serait talonné par la CAQ.

Ah.

Permettez-moi d’être sceptique. La dernière fois que des «sondages» régionaux ont annoncé le tremblement de ce château fort libéral, ils se sont plantés par plus de 7%. C’était en 2012, et on annonçait la victoire du candidat péquiste pas sept points en moyenne. Le vote libéral, solide et captif, s’est chargé du reste. Le candidat libéral a été réélu. Comme d’habitude.

C’est rendu que les sondages sont si importants qu’une firme, Mainstreet (pas toujours la plus fiable au Québec en passant), s’associe à un groupe de presse (GCM) afin de faire payer les gens pour avoir accès à ses sondages quotidiens. Pas sûr que j’ai le gout de payer pour ça quand j’épie les discussions entre geeks de sondages et les critiques sur la méthodologie...

Nos campagnes électorales sont plates...

On traite aussi de santé, d’économie, c’est l’évidence, mais on remarquera que le thème de l’environnement n’est même pas mentionné. Espérons qu’il se trouve plutôt vers la case du haut que perdu au sein des thèmes les moins importants, en bas...

Enlevez la clim dans les bus électoraux. Ils vont se mettre à parler d'environnement. #polqc #electionsQC — Léa Stréliski (@LeaStreliski) 6 septembre 2018

Avec un brin d’humour et d’ironie, l’humoriste Léa Stréliski l’a si bien résumé : «Enlevez la clim dans les bus électoraux. Ils vont se mettre à parler d'environnement.»

Pendant ce temps, Québec solidaire, par la voix du co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, annonçait hier que son autobus de campagne pour les médias est dorénavant vide! Nada. Les groupes des médias de masse ont déserté le bus de la gauche!

Remarquez que ceux-ci ont peut-être trouvé le temps un peu long quand ce fut le temps d’abattre la route pour se rendre à un rassemblement de quelques militants à Ville-Marie, mais bon. C’est tout de même un peu paradoxal que les médias de masse traitent QS comme un des «grands partis» à l’Assemblée nationale pour ensuite laisser l’autobus de campagne vide.

Photo Facebook

Saisissant la balle au bond, Gabriel et Manon en ont donc profité pour inviter tout ce qui ne relève pas des médias de masse à se joindre à la caravane QS. Et vous savez quoi? J’adore l’idée.

Et si c’était Québec solidaire qui avait raison? Et si nos campagnes électorales étaient ternes au possible, car ce que l’on nous sert est, justement, inintéressant?

Et si ce qui cloche dans tout ça c’est précisément le fait que le couverture médiatique est toujours centrée sur les mêmes voix, prévisibles, qui s’accaparent de toutes les tribunes, et qui nous servent le même réchauffé, toute la campagne durant...

Ça fait 20 ans qu’on étouffe au Québec, qu’on ne rêve plus de rien, qu’on vivote attaché aux mamelles de l’austérité, du déficit zéro, du ti-cadran de la dette publique (mais jamais celui de l’évasion fiscale) et des impératifs néolibéraux de ceux «qui veulent supposément notre bien, et qui s’organisent pour l’avoir, justement...»

Peut-être que nos campagnes électorales sont plates parce que l’on sait déjà où vont camper les grands groupes de presse, ou parce que l’establishment au Québec a réussi ce coup fumant d’établir que la solution de remplacement au parti qui représente ses intérêts c’est justement un autre parti copié à celui qui représente ses intérêts...

Je divague... revenons aux scandales du jour. Kessé qu’on disait du député Leclair donc? Vous voulez la dernière concernant la virgule qu’on n’avait pas vue du prêt de Éric Caire?

Ou encore comment le 17e sondage national (pour autant qu’il soit fiable) pourrait bien faire bouger l’aiguille de trois quarts de points dans Papineau...

T'as beau placer les ingrédients dans un ordre différent, le pâté chinois, ça reste du pâté chinois! Pis quand t'es bin tanné d'en manger du pâté chinois, ça fait un menu plate en maudit.