Céline Dion rend un vibrant hommage à Lise Payette

Céline Dion a publié un hommage émouvant à la femme politique Lise Payette décédée mercredi.

La chanteuse a partagé sur Facebook une photo prise lors de la fameuse entrevue qu’elle avait accordée à Mme Payette, à l'émisison Tête-à-tête en 1992.

«Madame,

Je me souviens... de cette entrevue avec vous comme l’un des grands moments de mon histoire.

Je me souviens... que votre présence plus grande que nature a encouragé mes confidences et provoqué mes larmes.

Je me souviens... que votre chanson Je cherche l’ombre a scellé notre complicité.

Je me souviens... que votre famille et vos proches vous ont beaucoup aimée.

Je leur offre mes condoléances les plus sincères» a écrit la diva.

Lors de l’entrevue en question, la jeune Céline Dion, qui cachait à l’époque sa relation avec René Angélil, avait révélé être en amour et avoir trouvé l’homme de sa vie, sans toutefois le nommer. Elle avait alors fondu en larme.

Les deux femmes sont revenues sur ce célèbre moment de télévision dans le documentaire «Lise Payette, un peu plus haut, un peu plus loin». «Vous êtes extrêmement intelligente. [...] Vous n’avez pas profité de mes larmes, de ma jeunesse», avait entre autres déclaré Céline Dion lors de cette rencontre avec l'animatrice et sa petite fille en 2014. Vous pouvez visionner le segment ici:

Voici la chanson Je cherche l’ombre, écrite par Lise Payette pour Céline Dion: