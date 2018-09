Chevrolet propose un Colorado encore plus radical: le ZR2 Bison

Jusqu’à ce jour, la version ZR2 du Colorado était la déclinaison la plus radicale du pickup intermédiaire de Chevrolet. Le constructeur américain vient tout juste de dévoiler la version ZR2 Bison de son Colorado.

Il s’agit d’une toute première association avec American Expedition Vehicles (AEV), une entreprise spécialisée et reconnue dans la vente de pièces facilitant la conduite hors route.

Le ZR2 Bison est notamment muni de cinq plaques de protection en acier. Celles-ci recouvrent le carter d’huile, le réservoir d’essence, le boîtier de transfert ainsi que les différentiels avant et arrière bloquants.

AEV s’est aussi chargé de la conception des pare-chocs qui sont également faits d’acier. À l’avant, on retrouve des phares antibrouillard alors qu’à l’arrière, on peut compter sur la présence de points d’ancrage.

Chevrolet Colorado ZR2 2019 Chevrolet

Histoire de se distinguer des autres déclinaisons du Colorado, le ZR2 Bison troque le l’écusson doré de Chevrolet contre une inscription en lettres majuscules de la marque américaine. On remarque aussi que ses ailes sont plus larges.

Sur le hayon de même que sur les appuie-tête, on aperçoit le logo d’AEV et un bison.

Chevrolet Colorado ZR2 2019 Chevrolet

Livré de série avec le moteur à six cylindres de 3,6 L qui développe 308 chevaux-vapeur et 275 livres-pied, le Colorado ZR2 Bison peut aussi être équipé par le bloc à quatre cylindres turbodiesel de 2,8 L qui génère 186 chevaux-vapeur et 369 livres-pied.

En option, les consommateurs pourront se procurer la prise d’air de type tuba.

Pour le moment, il figure dans les plans de Chevrolet de le commercialiser au Canada.

Chevrolet Colorado ZR2 2019 Chevrolet

Un modèle en croissance

Alors que Chevrolet avait vendu moins de 2700 unités de son ancien Colorado alors que celui-ci était en fin de vie en 2011, le constructeur américain a visiblement réussi à développer le marché des pickups intermédiaires. En effet, en 2017, il s’est vendu plus de 8000 Colorado au pays.