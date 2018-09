Cidrerie & Vergers Pedneault: du bonheur en bouteille

« Au début, avec l’obtention d’un octroi gouvernemental, mon grand-père a planté 300 pommiers. Il faut dire qu’à l’époque, L’Isle-aux-Coudres était une terre à pommes de terre. C’était innovateur d’essayer ça. Cent ans plus tard, l’entreprise est en constante expansion », détaille l’un des actuels copropriétaires et petit-fils du fondateur, Éric Desgagnés.

« Michel, que l’on surnomme le Druide, a alors décidé de mettre sur pied une vinaigrerie et une cidrerie. Et de fil en aiguille, nous avons développé de nombreux produits faits à base de pommes, mais aussi de prunes et même de poires sauvages. »

Parmi les variétés que l’on retrouvait déjà à l’époque, on dénombre entre autres la Alexandre. Cette sorte ne fait plus partie des tablettes des supermarchés depuis de nombreuses années, car il s’agit d’une pomme dont la chair devient farineuse. Cependant, pour la préparation d’un cidre, elle est toute désignée.

Après avoir développé son savoir-faire, l’entreprise offre aujourd’hui pas moins de vingt-six variétés de produits. Et c’est sans compter de nombreux produits dérivés, comme du beurre de pommes et des vinaigres de cidre. Cependant, ce sont volontiers les cidres qui attirent l’attention.

La mistelle de prunes est, entre autres, souvent primée lors de nombreux événements et concours. Ce sympathique nectar manifeste une belle fraîcheur et, bien froid, accompagne très bien les foies gras ou les desserts.

Aussi, le produit le plus populaire, toutes catégories confondues, est sans contredit La Grande Glace. Il s’agit là d’une mistelle de pommes glacées qui offre une belle couleur jaune doré avec des notes de pommes caramélisées et de miel.

Avec toutes ses notes aussi délicates et raffinées en bouche, pas besoin de se demander où se trouve le bonheur. Il est là dans les bouteilles de la Cidrerie et Vergers Pedneault. Et dans un avenir pas si lointain, Jean-Simon, digne membre d’une quatrième génération en devenir, pourra contribuer à l’entreprise et ainsi continuer le travail débuté par Francis Pedneault en 1918.