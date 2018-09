Georges St-Pierre, comme un poisson dans l’eau

Durant ses périodes de réadaptation depuis 2011, Georges St-Pierre a découvert l’entraînement en piscine pour l’aider à revenir sur pieds.

Le combattant québécois a alors acheté des appareils de la compagnie Hydroevolution. Ceux-ci aident à donner une résistance aux mouvements sous l’eau. Mercredi, «GSP» a lancé un programme d’exercices aquatiques en collaboration avec cette entreprise qui est basée à San Diego.

«C’est une association qui est arrivée un peu par hasard, a souligné le directeur des opérations Robert Mitchell. On a consulté notre liste de clients et on a vu le nom de Georges sur celle-ci. On a constaté qu’il commandait notre matériel sur une base régulière sans qu’on soit au courant.

«Par la suite, on a vu plusieurs autres combattants d’arts martiaux mixtes faire le même type d’achats. C’était clair dans notre esprit que Georges avait vanté nos produits à d’autres athlètes.»

St-Pierre a fait une démonstration dans la piscine du Midtown Athletic Club en compagnie d’une quinzaine de personnes qui ont servi de cobayes. L’ancien champion du UFC a eu du plaisir à participer à cette activité.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

«J’ai subi deux graves blessures et j’ai eu recours à l’entraînement aquatique dans mes réadaptations, a raconté l’athlète de 37 ans. Je me suis rendu compte que ma progression était plus rapide grâce à cette avenue.

«C’est moins dommageable pour les articulations, mais c’est plus difficile en même temps. C’est un défi différent. Il est accessible autant pour une femme enceinte que pour un joueur de la NFL. J’aurais aimé connaître cela avant.»

Un souvenir de Bisping

Après sa victoire contre Michael Bisping, St-Pierre a dû se rendre à l’hôpital pour des examens. Il avait d’ailleurs une anecdote intéressante sur son séjour de quelques heures au Bellevue Hospital.

«C’était un cauchemar, a raconté GSP. On a attendu plusieurs heures pour faire deux “scans” de ma tête. Pendant qu’on attendait les résultats, on était entourés d’une faune spéciale. Il y avait des drogués, des prisonniers et des gens qui se parlaient tout seuls.

«C’était comme un film de zombies. Je me souviens d’un gars qui était menotté à son lit et qui criait sans cesse: “I want some love” (je veux de l’amour)!

«J’ai alors dit aux infirmières: “moi je me bats dans un octogone, mais vous, vous faites le boulot le plus difficile au monde!” J’ai beaucoup de respect pour le travail de ces personnes.»