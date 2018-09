Comment aider un enfant à vivre son deuil?

Mon père est décédé il y a six mois. Il était le grand ami de mon fils depuis sa naissance puisque le père de mon enfant a toujours été peu présent. La figure masculine de première ligne pour mon fils, c’était son papi. Son décès fut subit, et comme en ma qualité de fille unique j’ai pris soin de ma mère, ça m’a pris du temps avant de réaliser combien mon fils de 7 ans était ébranlé. Est-il trop tard pour agir et comment le faire ?

L.P.

Il existe un organisme appelé Ligne parents, auquel vous pouvez vous adresser. Josée Masson a aussi beaucoup écrit sur le sujet. Ça pourrait vous aider à structurer vos interventions avec votre fils. Il y a aussi la Maison­­­ Monbourquette spécialisée dans les interventions en suivi de deuil.