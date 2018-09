BOUCHARD, Roland



À Saint-Jérôme, le 3 septembre 2018 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roland Bouchard, époux de Mme Denise Monette.Il laisse dans le deuil ses filles: Suzanne (Donald Marcotte), Gisèle (Jean-Guy Campeau), Nicole (Daniel Dagenais) et Sylvie (Jimmy Blier), ses petits-enfants: Francis, Éric, Maryse, Isabelle, Vanessa, Sébastien, Mélina et Yannick ainsi que Joanie et Ariel, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Claire, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 10 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 11 septembre 2018 dès 9h au:15 545 SAINT-AUGUSTINSAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 11 septembre à 11h en l'église de Saint-Augustin et suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD St-Jérôme pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.