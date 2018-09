L'ARCHEVÊQUE, René



Au Manoir de Verdun, le 1er septembre 2018 est décédé M. René L'Archevêque, retraité de Kraft General Foods, époux de feu Mme Judy Welch.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (France Lamothe), Sylvain (Roseline Lacoste) et Stéphane (Sylvie Vadeboncoeur), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses soeurs (feu Lise), neveux et nièces.La famille remercie les infirmières du service d'hémodialyse de l'hôpital de Verdun et du CHSLD Manoir de Verdun.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boul. Pie IX, suite 300, Montréal, Qc, H1Z 4G2.Condoléances par l'entremise de Service funéraire Actuel (4500, rue de Verdun, Verdun, Qc, H4G 1M3, www.serviceactuel.com).