De vrais casse-cou à vélo qui roulent jusqu’à 117 km/h

SHERBROOKE | Deux hommes de l’Estrie sont de véritables casse-cou à vélo quand ils dévalent à plus de 100 km/h des pentes dans des rues résidentielles en pleine nuit.

Jonathan Barrette, 30 ans, et Francis Côté, 33 ans, pratiquent la descente de rue à vélo à Sherbrooke à l’insu des policiers.

Il s’agit d’un sport périlleux et illégal, alors qu’ils peuvent atteindre des vitesses entre 80 et 100 km/h dans des zones de 50 km/h. Ils respectent rarement la signalisation et ne portent pas toujours un casque.