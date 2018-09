Les auteures de Famille futée nous révèlent leurs recettes préférées

En collaboration avec

Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman sont toutes deux mamans. Leur projet Cuisine futée, qui comprend un site Web, une émission télévisée et plusieurs livres de recettes, est une véritable mine d’or de ressources culinaires pour les parents débordés.

Il y a quelques semaines – juste à temps pour la rentrée! – le quatrième tome de leur série de livres de recettes a fait son apparition dans les librairies du Québec.

Famille Futée

La bible du mardi soir

Famille futée 4 rassemble plus de 200 créations culinaires des saisons 5 et 6 de la populaire émission Cuisine futée, parents pressés, diffusée à Télé-Québec.

Les plus? Chacun des plats proposés coûte moins de 5$ par portion et le tableau de valeur nutritive au bas de chaque page permet de mieux aiguiller nos choix de repas.

Mais après quatre tomes, comment trouver de l’inspiration pour créer à nouveau? «On a la chance d’avoir une communauté très mobilisée sur la page Facebook de Cuisine futée. Les gens nous parlent de leurs enjeux et on essaye de répondre à leurs besoins en créant des recettes bien adaptées à leur réalité.», nous confie Geneviève.

Il faut dire que Famille futée 4 ne donne pas dans les clichés et propose une série d’idées de repas créatifs aux ingrédients accessibles. La belle sélection de plats végétariens donne l’eau à la bouche. La place de choix faite aux légumes frais, aux grains entiers et aux produits laitiers faibles en gras démontre l’attention particulière accordée au côté nutritif des recettes.

Parce que 200 recettes, c’est beaucoup, on a demandé à Alexandra et à Geneviève de nous faire un tour d’horizon de leur nouveau bébé. Ça donne faim!

Salade de couscous israélien au saumon et à la menthe - Famille Futée

Quelle recette du livre faites-vous (trop) souvent chez vous?

Alex : La salade de couscous israélien au saumon et à la menthe (p. 250). Parlez-en à mes amis à qui je la sers en tout temps dans nos soirées potluck! C’est frais, coloré, réconfortant et tellement satisfaisant.

Gen : Le biscuit au chocolat en 5 ingrédients! J’ai toujours – toujours – tout ce qu’il faut pour cuisiner cette recette archifacile.

Whippets maison - Famille Futée

Quelle est la recette dont vous êtes les plus fières?

Gen : Les whippets! Ils sont encore meilleurs que les vrais et tellement amusants à faire! Ils se conservent longtemps au congélateur et deviennent le cadeau parfait lorsqu’on est invités à souper.

Braisé de porc à l’ail et au romarin - Famille Futée

Quelle recette choisir pour les soirées cocooning de l’automne?

Gen : Le braisé de porc à l’ail et au romarin est un incontournable selon moi. Tellement simple à préparer et la maison sent incroyablement bon pendant la cuisson. Et avec les restes, on se prépare un grilled-cheese au porc effiloché pour une deuxième soirée cocooning d’affilée!

Crêpe hollandaise - Famille Futée

Quelle recette choisir pour recevoir?

Alex : Pour recevoir à l’heure du brunch avec une recette qui demande -10 en termes d’efforts, mais qui marque à 110% en effet « wow » et en goût, c’est la crêpe hollandaise (p.56) qui gonfle comme une montgolfière en sortant du four !

Soupe-repas à l’orzo et à la pancetta - Famille Futée

Quelle recette choisir pour les cocos qui ont un petit rhume?

Gen : Il n’y a rien comme une bonne soupe maison pour réconforter les petits grippés. Et notre soupe-repas à l’orzo et à la pancetta qui est à la fois si nourrissante et tellement savoureuse, qu’on y goûte même lorsqu’on est complètement congestionnés!

Le truc pour se faciliter la tâche

Histoire de sauver du temps en cuisine et d'éveiller les papilles de nos jeunes, les deux comparses proposent d’impliquer les enfants dans la préparation de repas.

«Ce qui a bien fonctionné avec mes enfants, c’est de ne pas insister. De déballer les beaux fruits et les légumes devant eux chaque fois qu’on fait des courses. Aujourd’hui, ils ont leurs propres envies et fouillent dans le frigo pour proposer à toute la famille une de leurs suggestions qu’ils préparent eux-mêmes!», termine Alexandra Diaz.

Réinventez les soirs de semaine avec Famille futée 4! Des recettes créatives, savoureuses et très rapides d’exécution qui plairont aux petits comme aux grands.