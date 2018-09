Des vedettes boxeront pour la Fondation du CHU de Québec

Pas moins de 400 apprentis boxeurs enfileront les gants le temps d’un combat au profit de la Fondation du CHU de Québec en décembre prochain. Des personnalités de Québec, de Montréal et de Saguenay prendront part à huit galas amateurs dans le but d’amasser un demi-million de dollars pour la recherche sur les maladies du dos.

L’idée peut paraître un peu folle, mais c’est justement ce qui motive l’organisateur du Défi sportif Challenge XPN, Denis Perreault.

Photo Pierre-Paul Biron

Du 4 au 15 décembre, M. Perreault et son équipe organiseront huit soirées de boxe dans cinq villes différentes, soit Québec, Lévis, Saint-Hyacinthe, Laval et Chicoutimi. La première édition de l’événement, tenue en mai à Québec, avait permis d’amasser 47 000 $ pour la fondation du CHU.

«Ça a commencé en jasant comme ça avec une dizaine de chums et, en décembre, à notre deuxième édition seulement, on va mettre 400 boxeurs dans le ring pour une bonne cause», se réjouit l’organisateur qui a choisi la cause des maladies du dos après avoir été lui-même opéré il y a quelques années.

Son chirurgien, le Dr Jean-François Roy, n’a pas hésité une seconde à se lancer dans cette aventure hors du commun, parce qu’il aime lui-même les défis, mais surtout parce qu’il est bien placé pour savoir quel impact aura l’argent amassé.

«Les gens autour de moi n’arrêtent pas de me dire que je suis fou! J’ai besoin de mes mains et surtout de ma tête pour opérer», lance en riant le chirurgien émérite. «Mais au-delà de ça, il faut trouver des fonds chaque année pour des infirmières de recherche qui permettent la tenue de nos études cliniques. C’est principalement à ça que servira l’argent amassé», précise le médecin.

Quelques gros noms

Parmi les personnalités qui ont confirmé leur présence à l’un des huit événements, notons le président des Capitales de Québec, Michel Laplante, pour qui il s’agira d’un premier contact avec la boxe.

«À mon avis, il va avoir une méchante main droite. Il a lancé des balles à 90 mi/h et, là, il va lancer des mains droites», plaisantait Denis Perreault en présentant l’ancien lanceur professionnel.

En son bon ami Steve Jobidon, Laplante a d’ailleurs déjà trouvé son adversaire pour le combat qui se tiendra dans le dôme du stade Canac. Les deux apprentis boxeurs ont eu une bonne pensée pour leur ami commun Bob Bissonnette lors de l’annonce de jeudi.

Photo Pierre-Paul Biron

«Bob aurait payé 1000 $ pour nous voir, ça, c’est certain», s’esclaffe Steve Jobidon en se rappelant un bon souvenir de boxe avec son ami, mort tragiquement il y a deux ans.

«Quand il jouait junior, il suivait des cours de boxe et on avait décidé de faire un combat dans la cour, chez ses parents. Ça a fini en 12 secondes, on s’est frappé les deux en même temps, en pleine tête. En allant veiller plus tard dans la soirée, j’ai été malade dans l’auto et il avait les oreilles qui sillaient. C’est sûr qu’on s’est fait une bonne commotion», raconte-t-il, assurant que les choses seraient plus sécuritaires cette fois-ci.

Outre Laplante et Jobidon, les animatrices de radio Laurence Gagnon, de CHOI Radio X, et Élizabeth Crête, du FM93, participeront à l’un des galas. Le fils du maire de Québec, Laurent Labeaume, participera lui aussi. «Il nous reste des petits détails à attacher pour d’autres gros noms», ajoute Denis Perreault.

Bien encadrés

Les organisateurs du Défi sportif Challenge XPN en sont actuellement aux derniers préparatifs des huit soirées de boxe. Des combattants sont toujours recherchés pour les galas de Lévis et de Laval.

Par la suite, les boxeurs amateurs suivront un entraînement pour arriver prêts en décembre. Des entraîneurs professionnels, dont l’ancien poids lourd Éric Martel-Bahoeli, s’assureront de la préparation des athlètes. Pour ce qui est des combats, des arbitres professionnels encadreront les boxeurs.

«Tout se fera dans la sécurité, mais pour les spectateurs, ça donne de belles soirées», assure Denis Perreault. «C’est beau parce que c’est émotif. Oui, il y a des vedettes, mais aussi des comptables, des docteurs, des mamans de trois enfants, qui le font pour la cause, devant leur famille, leur gang», souligne-t-il en lançant l’invitation.

Les gens qui veulent tenter leur chance dans le ring peuvent contacter Denis Perreault par message texte au 418 933-2690.