Élections au Québec : rien sur les inégalités économiques

Encore tout sur l’économie et l’endoctrinement

Encore une fois, on a droit à une campagne électorale très originale où l’accent sera mis en priorité, par les trois principaux partis politiques (PQ, CAQ et PLQ) sur comment mieux vivifier la croissance économique. Croissance économique pour qui au juste? Même face à des inégalités économiques record au Québec et au Canada, les politiciens ne mettent jamais à l’avant de véritables remèdes pour contrer ce fléau. En fait, ils ont beau jeu, de mèche avec le patronat, à tenir ça mort, car les gens, même ceux dont le revenu stagne ou diminue, sont résignés. Ils sont soumis du fait que les représentants de la classe moyenne se font laver le cerveau par les puissants et leur milice propagandiste formée d’universitaires et de journalistes-chroniqueurs qui relaient tel quel le discours dominant sans aucun sens critique.

Le vrai problème, c’est quoi?

Le vrai problème est la répartition équitable de la richesse. Il faut absolument, pour notre survie à long terme, viser une croissance économique zéro. La planète est en train de sauter. Elle n’est plus capable de supporter une telle croissance : « Dès mercredi (1er août 2018), l’humanité aura épuisé les ressources de la planète pour 2018. Si l’humanité consommait comme les Canadiens, elle vivrait à crédit depuis le 18 mars » (Le Devoir, 31 juillet 2018). Et cette autre : « Le changement climatique risque de transformer la planète en sauna » (Le Journal de Montréal, 7 août 2018). Même si l’environnement est la principale source d’inquiétude des Canadiens, des aspirants ignorants en politique font comme si de rien n’était, à part les candidats de Québec Solidaire.

Au moins si cette croissance économique profitait à tous! Mais non, elle est réservée à une infirme minorité : « Le “1 %” possède 82 % de la richesse mondiale » (Le Journal de Montréal, 22 janvier 2018). Et aussi : « Les riches toujours plus riches » (Le Journal de Montréal, 1er juin 2018).

Comme nos politiciens et d’autres sont inféodés à la classe dominante, ils continuent, par leurs politiques, à favoriser une croissance économique débridée, à accentuer les inégalités économiques et à polluer davantage malgré leurs beaux discours creux. Des politiques comme celles favorisant la déforestation; la disparition d’espèces et de milieux humides; les baisses d’impôts aux entreprises et aux nantis; la déréglementation du marché du travail; l’aveuglement volontaire face à l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux et pire encore par l’octroi de grosses subventions publiques aux entreprises pendant que nos services publics agonisent. Des subventions distribuées à des multinationales qui polluent sans vergogne et qui sont abonnées aux paradis fiscaux.

Inégalités économiques pires au Canada

En 2004, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) le signalait : « Écart de revenu : le Canada parmi les pires » (La Presse, 1er mai 2014). Et à quoi ont mené les politiques de stimulation économique depuis ce temps? Statistique Canada nous a dit en 2017 que : « Les Canadiens les plus riches continuent de s’enrichir » (Le Devoir, 16 novembre 2017). Et ça continue : « L’écart de richesse grandit au Canada » (Agence QMI, 31 juillet 2018). Bravo!

Les inégalités économiques vont continuer à exploser grâce aux politiciens et aux affairistes qui simulent de beaux grands gestes humanitaires en faisant l’éloge du multiculturalisme et de la nécessité d’accueillir toujours plus d’immigrés, légaux ou pas. Tout cela n’est qu’un traquenard afin de faire venir au pays des gens « flexibles » qui exerceront une pression « salutaire » à la baisse sur les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail des employés. Une autre façon hypocrite d’enrichir davantage les riches et d’accroître les inégalités économiques. En termes humanitaires, ces mêmes « bienfaiteurs » ne font pas grand-chose pour les 900 000 Rohingyas chassés par la force de leur pays (Myanmar) et qui sont carrément victimes de génocide : « Les Rohingyas victimes de nettoyage ethnique selon l’ONU » (Le Journal de Montréal, 12 septembre 2017). Et que font-ils pour les milliers d’individus victimes du marché d’esclaves en Libye et au Yémen?

Il faut en plus admirer les riches

On le sait bien, aussitôt que l’on propose des petites mesures afin d’atténuer quelque peu les écarts de richesse, la caste supérieure et leurs marionnettes crient à l’oppression et à la chasse aux riches. Des lamentations entremêlées du chantage de l’exode des cerveaux et des usines et de l’appauvrissement collectif suite à la persécution et à la démotivation de nos pseudo-créateurs de richesse.

Tiens, l’ex-ministre économique du PLQ, le banquier Clément Gignac, nous avait semoncé avec sa petite morale à trente sous : « Les Québécois doivent surmonter leur malaise face aux riches » (La Presse, 16 avril 2011). Et cette autre de Marcel Boyer, économiste universitaire affilié à l’Institut économique de Montréal (IEDM) et très populaire à La Presse : « La compétence, ça se paie! L’excellence et la haute performance coûtent cher parce qu’elles ont une grande valeur » (La Presse, 31 mars 2009). Donc ceux qui ne gagnent pas beaucoup ont ce qui est juste et ce qu’ils méritent, pas plus. Pour des sbires comme lui, dans le marché du travail, il y a un juste rapport de force entre l’employeur (même une transnationale) et l’employé, syndiqué ou pas. Même que l’avantage du non-syndiqué est sa totale liberté face au patron...

Et pour mieux vous écraser

La richesse collective nous sort pas les oreilles, mais certains, par intérêt et/ou pour l’intérêt de leurs commanditaires, le nient et vont toujours le nier avec des arguments fallacieux afin que le monde ordinaire n’en demande pas plus en termes de répartition de la richesse. À cet effet, prenons cette perle d’insignifiance stupéfiante pondue par Brian Myles du Devoir, devenu rédacteur en chef, qui a voulu ironiser à sa manière aux dépens de Françoise David, l’ex porte-parole de Québec Solidaire : « La redistribution de la richesse crée de la richesse (ce qui est vrai), a expliqué Françoise David dans une incantation magique. Il faudra soumettre l’hypothèse à un panel d’experts (on connaît trop bien ses experts et leurs incantations) en leur demandant, pour commencer : “on la prend où la richesse?” (Le Devoir, 21 mars 2014). Si Brian ne voit pas la richesse ambiante au Québec concentrée dans les goussets du 1 %, ça veut malheureusement dire qu’il aurait avantage à se poser de salutaires questions.

Mais inégalités, quelles inégalités que nous dit Pierre Chaigneau, un professeur émérite de finance à HEC et associé à l’IEDM : “Piketty (réputé économiste français reconnu mondialement) ou l’illusion des inégalités?” (Le Devoir, 18 juillet 2014). Un autre qui nécessiterait un “tune up” intellectuel.

Seulement des inégalités temporaires...

Au moins l’économiste universitaire de l’IEDM, Marcel Boyer, reconnaît qu’il existe des inégalités économiques, mais elles seraient juste temporaires. Soyez patients, gens du peuple, votre tour va venir un de ces jours : “Des inégalités temporaires. Dans une phase de création accélérée de richesses, la distribution devient temporairement plus inégalitaire avant de redevenir plus égalitaire” (La Presse, 7 janvier 2008). Eh oui, la savante opinion du monsieur date de plus de 10 ans, la création vigoureuse de richesses se poursuit, tout comme les inégalités économiques. Ne vous inquiétez pas mes amis, la distribution de la richesse va redevenir plus égalitaire comme ça par enchantement. A-t-ont une poignée dans le dos? L’érudit économiste mentionne bien que la répartition de la richesse va “redevenir” plus égalitaire comme si elle l’avait déjà été. Quand ça?

La meilleure vient d’un fonds d’investissement spéculatif

Êtes-vous tombés sur la tête vous autres? Les politiciens du Québec font bien de ne pas s’attaquer aux inégalités économiques, mais plutôt de les accentuer par des politiques pragmatiques et audacieuses que nous a dit Edward Conard, un ex-associé de Bain Capital : “Réduire les inégalités causera davantage de dommages et minera la reprise” (Les Affaires, 23 février 2013). Causeront des dommages à qui? Et favorisera la reprise économique pour qui?