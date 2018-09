François Legault et l’immigration

On savait depuis un temps que la CAQ voulait diminuer nos seuils d’immigration de 50 000 à 40 000. On se demandait néanmoins si elle oserait répéter son engagement en campagne électorale, alors qu’elle semblait vouloir se tenir loin des enjeux identitaires.

Malgré tout, sur le plan des principes, Legault vient de rompre avec la logique du toujours plus. Il marque ainsi une rupture avec l’idéologie quasi officielle portée par la classe dirigeante qui laisse croire que l’immigration massive est à la fois nécessaire et inévitable.

François Legault aura d’abord contre lui la gauche multiculturaliste, électoralement insignifiante, mais médiatiquement dominante, qui rêve d’abolir les frontières et qui ne voit dans la défense de l’identité québécoise qu’une forme de racisme maquillé. Il devra lui tenir tête et ne pas se laisser intimider par les crieurs d’insultes qui pratiquent depuis longtemps l’intimidation idéologique.

À Montréal, un nouveau peuple prend forme, qui se sent de moins en moins concerné par le destin du Québec francophone et qui s’en détache mentalement. Il s’agit d’un nouveau peuple multiculturel et bilingue : bien des Québécois francophones, persuadés que l’avenir et la force se trouvent là, sont tentés de le rejoindre. C’est l’intégration à l’envers, encouragée par le multiculturalisme canadien, qui fait éclater toute idée de culture commune.

À l’extérieur de Montréal, on trouve une majorité historique francophone consciente de son érosion et de plus en plus hantée par son impuissance collective. Elle représente pourtant le cœur de la nation. Plus elle s’efface, plus le peuple québécois s’efface aussi.