Grand ménage chez le Canadien

Il n’y a pas que sur la glace que le Canadien s’est départi de nombreux joueurs. Au cours des derniers mois, plusieurs membres de la direction administrative du Groupe CH et de sa filiale evenko ont été congédiés ou ont décidé de quitter le navire.

Si certains sont partis de leur propre chef, d’autres ont été poussés vers la porte. Notre Bureau d’enquête a recensé huit départs au sein de la direction, dont certains touchent des cadres qui comptaient plus de 30 ans d’ancienneté.

Le « grand ménage », comme certaines de nos sources surnomment cette série de départs du Centre Bell, a véritablement commencé avec le départ non expliqué d’Alain Gauthier, qui était entré chez le Canadien en 1987.

À titre de vice-président et directeur général de l’exploitation, il a pris part à la construction du Centre Molson (devenu le Centre Bell), du Complexe sportif Bell à Brossard et de la Place Bell à Laval. Officiellement, il est parti à la retraite.

Or, selon nos informations, il n’avait pas fait part de ses plans de retraite à plusieurs de ses proches.

« J’ai eu l’opportunité d’acquérir cette entreprise », s’est borné à dire celui qui possède une maison de plus de 1 M$ à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, en Montérégie.

Trois semaines plus tard, c’était au tour de Gilbert Brault, directeur exécutif des ventes, de perdre son emploi. Il a par la suite été embauché par l’Impact comme consultant. Quelques mois plus tôt, un de ses collègues Maxime St-Laurent avait quitté son poste pour se joindre au Groupe de course Octane, qui organise le Grand Prix de Formule 1 du Canada.