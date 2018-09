Impact : que sont-ils devenus?

Plusieurs dizaines de joueurs ont porté les couleurs de l’Impact de Montréal depuis l'arrivée du club en Major League Soccer (MLS) lors de la saison 2012 et certains ont sombré dans l’oubli.

Certains ont marqué les esprits des partisans. Les Marco DiVaio, Alessandro Nesta, Didier Drogba, Blerim Dzemaili, Ignacio Piatti, Laurent Ciman et Saphir Taïder sont des acquisitions qui ne seront pas oubliées, qu’on garde ou gardera à l’œil après leur départ de Montréal.

Pour d’autres joueurs, l’expérience fut un peu, ou beaucoup moins reluisante après leur départ du club. Quelques-uns ont arrêté de jouer. D’autres ont continué, même si on les imagine à la retraite. Sans parler de ceux dont la carrière a pris une tangente étonnante.

Voici quelques-uns d’entre eux.

Nigel Reo-Coker, milieu défensif, avec l’Impact lors de la saison 2015

Arrivé à Montréal à l’hiver 2015, le vétéran disposait d’une belle expérience en Angleterre, ayant notamment disputé 205 matchs en Premier League avec West Ham, Aston Villa et Bolton, en plus d’avoir passé les deux saisons précédentes en MLS. Expérimenté, teigneux, polyvalent, Reo-Coker a notamment aidé l’équipe durant son parcours en Ligue des champions de la CONCACAF, avant de voir son temps de jeu diminuer graduellement.

Libéré à la fin de la saison, l’Anglais ne s’est pas trouvé du travail immédiatement. C’est seulement en mai 2017 qu’il a trouvé preneur : le club IK Start, basé à Kristiansand, en Norvège, lui a offert un contrat. Il n’a joué que trois matchs avec la formation, qui, à cette époque évoluait en deuxième division. Il a ensuite brièvement fait partie des MK Dons, en troisième division anglaise, sans jouer un seul match.

Il est présentement sans club.

Lucas Ontivero, ailier, avec l’Impact lors de la saison 2016

L’Argentin, prêté par le puissant club turc Galatasaray, est arrivé à Montréal en vue de la saison 2016 et profitait d’un statut de jeune joueur désigné. Pendant un temps, il a fait croire qu’il pourrait réaliser de belles choses en MLS. Ce ne fut pas le cas. Le jeune homme a totalisé deux buts et deux passes décisives en 21 apparitions avec l’Impact, mais ce sont surtout ses récurrentes crampes à l’heure de jeu qui resteront dans les mémoires.

Une fois son prêt terminé, Galatasaray n’a pas perdu de temps avec lui. Ontivero a pu quitter gratuitement dès janvier pour le Chili, où il a porté pendant quelques mois les couleurs d’Universidad de Chile, l’un des plus gros clubs du pays. En juillet, il était déjà parti au Mexique, où il a joué en deuxième division avec le Venados FC Yucatán, avant de disputer trois matchs plus tôt cette année avec Chacarita Juniors en Argentine.

Où est-il maintenant? À 23 ans, Ontivero a un contrat avec Johor Darul Ta'zim II, club de deuxième division en Malaisie. Sa carrière n’est pas exactement en ascension.

Daniele Paponi, attaquant, avec l’Impact lors de la saison 2013

L’Italien, un de ces fameux prêts du FC Bologne, est atterri à Montréal en avril 2013, fort d’une certaine expérience en Serie A. Il n’a rien cassé avec l’Impact, se contentant de quatre buts sur toute la saison. Retourné à Bologne, il a ensuite été prêté à Ancona en Serie C, puis transféré à Latina Calcio à l’été 2015, en Serie B. À maintenant 30 ans, il évolue avec le SS Juve Stabia en Serie C depuis janvier 2017.

Adrian Lopez, défenseur central, avec l’Impact de 2013 à 2015

L’un des pires ratages de l’histoire du club. Embauché à l’été 2013, l’Espagnol, notamment passé par la Premier League, devait renforcer la défense de l’équipe. Ennuyé par des blessures à un genou, il n’a fait qu’une seule petite présence avec l’Impact avant d’être transféré au Aarhus GF, au Danemark, à l’été 2015. Après quelques matchs en première division avec cette formation, il s’est retrouvé sans club durant toute la saison 2016-2017 pour rebondir avec le FC Fredericia, au deuxième échelon du soccer danois, pour la campagne 2017-2018.

Il est retourné dans son pays natal cet été, s’entendant avec le SD Compostela dans ce qui est la quatrième division espagnole.

Dilly Duka, ailier, avec l’Impact en 2014 et 2015

Obtenu à l’été 2014 dans une transaction qui a envoyé Sanna Nyassi à Chicago, Dilly Duka a toujours plutôt bien fait sous les couleurs de l’Impact. C’est pourquoi son désir de partir, à la fin de la saison 2015, apparaissait difficile à comprendre. Voulant poursuivre sa carrière en Europe, Duka a abouti avec le Crew de Columbus, donc toujours en MLS, en juin 2016. Libéré un an plus tard, il s’est retrouvé dans l’organisation des Red Bulls de New York, avec qui il a disputé trois matchs lors de la saison 2017, avant d’être libéré à l’hiver.

À 29 ans, Dilly Duka évolue désormais avec le FC Motown, un club du New Jersey dans la National Premier Soccer League, en quatrième division américaine.

Dennis Iapichino, défenseur, avec l’Impact en 2012 et 2013

Défenseur suisse d’origine italienne, formé un temps au FC Bâle, Dennis Iapichino s’est amené avec l’Impact lors de la première saison de l’équipe en MLS, en 2012. N’ayant jamais pu convaincre qui que ce soit de ses qualités, l’arrière est passé gratuitement à D.C. United l’été suivant.

Il s’est un peu promené depuis. Après United, il s’est retrouvé en deuxième division suisse avec le FC Winterthur, avant de poursuivre sa carrière en Italie à partir de l’été 2016. Après un passage avec Siena en Serie C, Iapichino s’est entendu cet été avec Livourne en Serie B. Il a disputé deux matchs de Coupe d’Italie avec cette formation jusqu’ici.

Issey Nakajima-Farran, ailier, avec l’Impact en 2014

Le Canadien de 34 ans a beaucoup promené ses valises dans le monde du soccer professionnel. Avant d’arriver avec l’Impact en 2014 en provenance du Toronto FC, Issey était notamment passé par Albirex Niigata au Japon, le FC Nordsjaelland au Danemark, le Brisbane Roar en Australie, ou encore avec l’AEK Larnaca, à Chypre. Auteur d’un grand total de zéro but et zéro passe décisive en 14 matchs à Montréal, son passage avec l’Impact sera surtout marqué par une peinture qu’il a remise à Marco Di Vaio lors du dernier match professionnel de celui-ci. Parce que Issey est aussi un artiste.

Parti de Montréal après la saison 2014, ce grand voyageur évolue en Malaisie depuis le printemps 2015, où il semble avoir retrouvé sa touche de marqueur. Après un passage avec le célèbre Terengganu FC, le voilà maintenant, à 34 ans, avec le Pahang FA, en première division.

Heath Pearce, défenseur, avec l’Impact en 2014

L’Américain, qui a représenté son pays à 34 occasions et qui a connu une belle carrière en MLS, avait toutes les allures d’une bonne prise lorsque l’Impact l’a embauché au début de la saison 2014. Il n’a pas été mauvais, mais sa saison a surtout été marquée par toute sorte de pépins physiques. Pearce voulait rester à Montréal, mais le destin en a voulu autrement : l’Orlando City SC, qui s’apprêtait à disputer sa première saison en MLS, l’a réclamé au repêchage d’expansion. Il n’a jamais joué avec le club floridien. Il s’est plutôt retrouvé en Suède, avec l’IFK Göteborg, mais les ennuis physiques ont fini par le pousser à la retraite.

Depuis, Pearce a obtenu un diplôme en gestion d’exploitation, mais surtout, il a amorcé une carrière dans les médias en tant qu’analyste et animateur sur la populaire chaîne YouTube Copa90.

Blake Smith, ailier, avec l’Impact de 2013 à 2015

Premier choix de l’Impact au repêchage de 2013, Blake Smith a fait 16 apparitions sous le maillot bleu, blanc et noir cette année-là. La direction de l’équipe n’a sûrement pas été impressionnée par son jeu, puisqu’il a été prêté au Indy Eleven, en NASL, en mai 2014. Si ses performances montréalaises n’ont pas été des plus convaincantes, ses célébrations étaient remarquables.

Le club l’a libéré en mai 2015. C’est en Suisse, avec l’Yverdon-Sport FC (troisième division), que le Texan a rebondi, avant de revenir en NASL en 2016 avec le Miami FC. Puis, en février dernier, il s’est entendu avec le FC Cincinnati, qui dispute cette année sa dernière saison en USL avant de passer à la MLS l’an prochain. Smith obtient sa juste part de temps de jeu avec ce club cette saison. Aura-t-il l’occasion de revenir en MLS en 2019?

Jack McInerney, attaquant, avec l’Impact en 2014 et 2015

La première chose qu’on constate en s’informant à son sujet, c’est que son vrai nom est John Seamus McInerney et franchement, il est dur de comprendre pourquoi il préfère «Jack».

«Jack» s’est amené avec l’Impact en avril 2014 dans une transaction qui avait envoyé Andrew Wenger à l’Union de Philadelphie, avec qui il avait disputé quelques saisons intéressantes.

À vrai dire, «Jack» a toujours possédé un certain flair autour du filet.

Il a inscrit 18 buts en 54 apparitions avec l’Impact en étant le plus souvent assigné à un rôle de remplaçant. D’ailleurs, fatigué de ce statut, il a obtenu d’être échangé à Columbus à l’été 2015, où il a surtout été remplaçant. Il s’est ensuite retrouvé avec les Timbers de Portland en 2016, où il a souvent été remplaçant. C’est avec le Galaxy de Los Angeles qu’il a poursuivi sa carrière en 2017, dans un rôle de remplaçant.

Maintenant membre de l’Indy Eleven en USL, «Jack» évolue avec d’autres anciens de l’Impact en Justin Braun et Karl W. Ouimette, et il n’est plus un remplaçant, ayant obtenu 20 départs pour neuf buts cette saison.