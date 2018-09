Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Le rêve et ses symboles

Photo courtoisie

Vous arrive-t-il de vous réveiller en sursaut après un terrible cauchemar ou encore que vos rêves semblaient réels? Pour analyser ou comprendre ces histoires qui se déroulent durant notre sommeil, l’auteur Marie Coupal, nous offre une analyse des rêves, sous forme de dictionnaire. Décortiquez et déchiffrez la nature de vos songes qui sont libérés par notre psychique. Selon la spécialiste, « le rêve est une vie parallèle différente de la vie diurne ». *Sorti le 5 septembre

Je sors

ÉVÉNEMENT

Rythmopolis

Photo courtoisie

Musique, percussions, danse et nouvelles technologies ne font qu’un à l’événement Rythmopolis qui prendra d’assaut le Quartier des spectacles. Les festivaliers pourront assister à deux concerts en plein air gratuitement et pourront participer à diverses activités telles que des conférences, exposition et ateliers, ouverts à tous. Ne manquez pas l’impressionnante sculpture sonnante avec instruments, percussionnistes et technologie. *Ce soir et demain à 20h30 à la place des Festivals du Quartier des spectacles

CONCERT

Gagné

Photo courtoisie

Un an s’est écoulé, depuis la sortie du dernier album de Gagné L’Âme et l’écorce. L’interprète-compositeur profite donc de son passage à Montréal pour présenter ses dernières chansons. D’ailleurs, son premier extrait Comme un phare, a atteint la première position dans le palmarès Sirius XM Franco Attitude. Découvrez son style unique qui mélange rock, folk et pop. *Demain soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

ÉVÉNEMENT

Fête des Amériques

Photo courtoisie

Décidemment, il ne manque pas d’événements culturels à Montréal, ce week-end! En effet, la première édition montréalaise de la Fête des Amériques réunira plus de 120 artisans provenant de 15 pays de l’Amérique Latine. Cette année, la culture latine est à l’honneur avec sa gastronomie, sa musique et l’artisanat. Au programme musical, Florence K, Elvis Crespo, Mamselle Ruiz et le groupe cubain Charanga Habanera feront monter la température. *Aujourd’hui, demain et dimanche à 13h30 au Quai Jacques-Cartier, 1 rue de la Commune

EN VILLE

Jardins de lumière 2018

Photo courtoisie

Cette année, le Jardin botanique vous propose trois magnifiques jardins de lumière : Jardin de Chine, Jardin du Japon et le Jardin des Premières-Nations. Ces parcours tout feu tout flamme, vous feront découvrir les lanternes chinoises au fil de l’eau, le rythme des saisons changeantes au pays du Soleil-Levant et l’expérience multimédia aux premières terres de l’Amérique. *Débute aujourd’hui jusqu’au 31 octobre au Jardin botanique de Montréal, 4101 rue Sherbrooke Est

FESTIVAL

Festival Ukrainien de Montréal

Photo courtoisie

Destination Ukraine! Imprégnez-vous de la culture riche de ce pays de l’Europe de l’Est, avec plus de 60 kiosques de gastronomie, sa musique et ses 120 artistes venus directement de Kiev, de la Floride et de Lviv. Les petits et les grands sont conviés au traditionnel défilé de mode et aux spectacles d’acrobaties et de danseurs ukrainiens. *Samedi à 12h au Parc Beaubien-Rosemont, 6633, 6e Avenue

Je reste

WEB

Goop

Photo courtoisie

La célèbre actrice Gwyneth Paltrow a lancé la plateforme web de bien-être Goop, (maintenant disponible au Canada), qui vous permet de connaître les dernières tendances beauté et mode, mais aussi des textes pertinents sur l’alimentation, l’ésotérisme, le sport et même la sexualité. S’entourant d’experts, la star s’intéresse d’abord au style de vie sain. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même y faire du shopping en ligne. *Visitez le www.goop.com

TÉLÉ

La rentrée TVA

Photo courtoisie, TVA

Animé par Patrice Bélanger, l’émission spéciale La rentrée TVA, nous fera connaître tout, mais tout, sur les nouvelles émissions de la chaîne. L’animateur invitera sur son plateau les personnalités du petit écran comme Gino Chouinard de Salut, Bonjour!, Anouk Meunier à la barre de la télé-réalité XOXO ou encore Sarah-Jeanne Labrosse, égérie de l’émission Révolution. *Dimanche soir à 19h30 sur les ondes de TVA

DVD

Tout le monde debout

Photo courtoisie

L’humoriste et acteur Frank Dubosc joue Jocelyn, un Don Juan, qui se plaît à mentir aux femmes qu’il drague. Un jour, voulant courtiser une jolie voisine, il raconte qu’il est paraplégique... Toutefois, la jeune femme en question, lui présente sa grande sœur, qui est réellement handicapée. Jocelyn se fait donc prendre à son propre jeu, car il développe de réels sentiments amoureux pour l’aînée... *Sorti le 4 septembre