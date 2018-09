Jour J – 25 : Le prix de la politique

Hier en fin de soirée, on a appris que le député de Beauharnois, Guy Leclair, a décidé de retirer sa candidature en vue de l’élection du 1er octobre prochain.

Formellement accusé d’avoir conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool et d’avoir refusé d’obtempérer aux ordres d’un policier (il n’aurait pas voulu souffler dans l’ivressomètre correctement), Guy Leclair tire sa révérence pour ne pas nuire à la campagne électorale du Parti québécois.

Vies bouleversées

Au-delà de la campagne en cours, c’est toute la vie du candidat qui est bouleversée. Guy Leclair n’est pas le premier député de l’Assemblée nationale à être accusé de conduite avec les facultés affaiblies, mais l’époque dans laquelle nous vivons rend sa situation beaucoup plus médiatisée et scrutée.

Dans une entrevue hier matin, Bernard Drainville rappelait que la famille de monsieur Leclair fait face à une importante épreuve depuis l’accident de wakeboard dont a été victime le fils du député de Beauharnois. Du même souffle, il recommandait à son ami de se retirer de la politique.

Bien que rien n’excuse que quelqu’un conduise en état d’ébriété et que rien à ce jour n’ait été prouvé dans ce dossier, tous les parents du Québec ont une pensée moins sévère pour ce père de famille sur lequel le sort semble s’acharner.

Présomption à deux vitesses

Tout le dossier de Guy Leclair devenait rapidement une distraction pour la campagne de Jean-François Lisée. Depuis que la situation a été mise au jour, les médias n’en ont que pour cette affaire et Jean-François Lisée peine à ramener l’attention vers les propositions de son parti.

De plus, la position du chef du PQ, qui se fait le défenseur de la présomption d’innocence, a fait sourciller quelques observateurs.

D’une part, parce qu’il s’agit d’une seconde offense pour Leclair. Il semble que celui-ci collectionne les infractions au code de la sécurité routière en plus d’avoir été interpelé dans ce dossier.

D’autre part, parce que monsieur Lisée n’a pas montré autant de prudence avant de condamner l’ancienne ministre Nathalie Normandeau . Celle qui est maintenant animatrice de radio à Québec s’en est donné à cœur joie pour souligner l’incohérence du chef péquiste.

Jean-François Lisée s’est également souvent comporté de manière très sévère envers ses adversaires quand ceux-ci se retrouvaient dans des situations précaires. On se souviendra des flèches lancées aux libéraux qui n’étaient pourtant même pas arrêtés et encore moins accusés dans des dossiers de possible corruption.

Cette histoire n’en est qu’une de plus dans une semaine déjà truffée de mauvaises nouvelles dans la campagne. Les nombreux cas « individuels » qui surgissent devraient-ils être considérés comme des cas isolés ou est-ce qu’on devrait commencer à tirer des conclusions de ceux-ci ?

Un fait demeure, les électeurs ne souhaitent plus qu’une personne ordinaire, humaine, normale les représente. On attend désormais de nos élus qu’ils soient infaillibles et plus que parfaits. Du moins, on s’attend à avoir tous les faits et à connaître toute la vérité avant de faire notre choix définitif dans l’isoloir.