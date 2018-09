La CAQ promet 22 M$ pour les enfants handicapés

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ | La CAQ promet de bonifier le programme d’aide financière pour les parents d’enfants mineurs lourdement handicapés pour que davantage de personnes y aient accès.

Le programme actuel est trop restrictif, souligne la CAQ, qui rappelle que 54 % des demandes de parents ont été refusée. Le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels, créé en 2016 par le gouvernement libéral, a un budget de 32 M$. Le parti souhaite y ajouter la somme de 22 M$ pour aider les parents d’enfants dont le handicap est moins sévère, mais qui demande tout de même le soutien de l’État.

«Nous ne laisserons personne derrière. L’aide offerte sera modulée en fonction de la sévérité du handicap de l’enfant», a expliqué François Legault.

Autre modification : la CAQ augmenterait l’aide versée aux familles naturelles qui désirent garder à la maison des enfants handicapés pour qu’elle soit équivalente à celle des familles d’accueil pour rétablir une injustice. François Legault a fait cette annonce en compagnie de Maryline Picard, candidate de la CAQ dans Soulanges et mère d’un enfant souffrant de handicap.

Mme Picard est connue pour porter la cause de Parent jusqu’au bout, un regroupement de parents d'enfants lourdement handicapés afin d'obtenir plus de soutien financier du gouvernement du Québec. Ils souhaitent soutenir «équitablement les familles naturelles qui souhaitent garder leur enfant à la maison».

Le PLQ l’a aussi promis

Le PLQ a fait une promesse semblable le 31 août. Le chef libéral s’est engagé à créer un programme de soutien intermédiaire de 35 M$ pour aider les parents qui se font présentement refuser de l’aide. Cette somme s’ajoute donc au programme de 32 M$ qui existe à l’heure actuelle.