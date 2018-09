L’accès aux parcs de la Sépaq sera gratuit ce samedi et c’est l’occasion idéale de faire «vos adieux» à l’été

C’est la fin. Le vent est frais. Le soleil se couche plus tôt. Mesdames et messieurs, l’été est terminé (ou presque). Si vous n’êtes pas encore totalement prêts à enfiler vos petites laines et à siroter un Pumpkin Spice Latté devant un feu de foyer, sachez qu’il vous reste un week-end pour faire vos adieux comme il se doit à la saison estivale.

Ça tombe bien, car ce samedi 8 septembre, l’accès à 24 parcs nationaux de la Sépaq sera gratuit. Ce qui veut dire que vous pourrez profiter pleinement du beau temps une dernière fois, et ce sans payer un seul dollar.

C’est l’occasion idéale d’aller faire de la randonnée avec votre meilleur(e) ami(e) ou de louer un kayak ou encore de pratiquer la planche à pagaie.

Évidemment, si vous souhaitez faire du kayak ou de la planche à pagaie, sachez qu’il vous faudra louer de l’équipement et ça, ce n’est pas gratuit.

Voici la liste des 24 parcs nationaux qui seront gratuits le 8 septembre:

·Parc national d’Oka

·Parc national du Mont-Tremblant

·Parc national Jacques-Cartier

·Parc national du Mont-Orford

·Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

·Parc national du Fjord-du-Saguenay

·Parc national des Îles-de-Boucherville

·Parc national de la Yamaska

·Parc national du Bic

·Parc national de la Gaspésie

·Parc national des Grands-Jardins

·Parc national du Mont-Mégantic

·Parc national Frontenac

·Parc national du Mont-Saint-Bruno

·Parc national Plaisance

·Parc national du Lac-Témiscouata

·Parc national de Pointe-Taillon

·Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

·Parc national d'Aiguebelle

·Parc national des Monts-Valin

·Parc national D'Anticosti

·Parc national de Miguasha

·Parc national d'Opémican

·Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

