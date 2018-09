Le chantier du pont Champlain complété à 85%

Les automobilistes qui espèrent pouvoir bientôt rouler sur le nouveau pont Champlain ont de quoi se réjouir. TVA Nouvelles a appris que les travaux sont exécutés à 85%.

Infrastructure Canada maintient pour sa part que les premiers véhicules y circuleront quelques jours avant Noël, soit le 21 décembre prochain.

Les opérations des prochaines semaines seront déterminantes pour que l’ouvrage tant attendu soit prêt à temps.

Ceux qui empruntent régulièrement le pont Champlain peuvent le constater : le paysage urbain du grand Montréal change quotidiennement depuis le début des travaux.

Les Montréalais ont d'ailleurs vu apparaître récemment les premiers haubans du pont. Tous les chevêtres ont été également installés.

Selon nos informations, 90% de la travée arrière et du pilon principal de la nouvelle traversée sont maintenant terminés. Objectif: septembre 2018. Tout comme pour les poutres-caissons formant la superstructure, qui sont installées à 85%.

Il reste cependant beaucoup de travail à faire du côté des poussoirs. Plus de la moitié des pierres taillées doivent être installées. Ce qu’on souhaite terminer pour novembre 2018.

Finalement, plus de 40% des dalles de tablier, qui sont la base même de la surface de roulement du pont, sont installées et les dernières devraient l’être pour octobre 2018, si l’échéancier prévu est respecté.

Depuis le début, le gouvernement fédéral soutient que l'échéancier sera respecté, et ce, malgré le fait que la grève des grutiers soit venue perturber les activités sur le chantier de plus de 4 milliards de dollars six mois avant la date butoir.

-D'après un reportage d'Andy St-André