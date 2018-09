Le Tournoi de golf Jonathan Drouin au profit de la Fondation du CHUM recueille 301 775$

La toute première édition du Tournoi de golf sous la présidence d’honneur de Jonathan Drouin au profit de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a connu un immense succès. Les profits seront utilisés pour soutenir la recherche, l’innovation et l’enseignement qui font du CHUM un hôpital de pointe.

Photo Chantal Poirier

Le PDG du CHUM, le Dr Fabrice Brunet est en compagnie du président du C.A. de la Fondation du CHUM, Me Marc Tremblay, Vice-président principal, Chef des affaires juridiques et publiques et secrétaire corporatif Québecor, Jonathan Drouin, ambassadeur de la fondation, Julie Chaurette, PDG de la Fondation du Chum et Marc Bergevin.

Photo Chantal Poirier

Cette année, la Fondation célèbre ses 20 ans. Le capitaine du Canadien, Max Pacioretty est entouré de Jean-François Pruneau et Pierre Dion.

Photo Chantal Poirier

Jonathan Drouin, à titre d’ambassadeur de la fondation, s’est engagé pour un demi-million de dollars sur dix ans. Le réputé agent de joueurs, Alan Walsh est entouré de ses clients, Jonathan Drouin et Max Pacioretty.

Photo Chantal Poirier

Le président du comité organisateur, Me Mario Charpentier, associé directeur chez BCF Avocats d’affaires, est en compagnie de Jacques Aubé et de Michel Brisebois, l’ancien capitaine des Castors de Sherbrooke.

Photo Chantal Poirier

À l’avant-plan, la PDG de la Fondation du CHUM, Julie Chaurette, 2e de la gauche et à ses côtés, Phillip Danault sont entourés d’un groupe de médecins du CHUM.

Photo Chantal Poirier

L’homme fort du Canadien Nicolas Deslauriers est en compagnie des membres du comité organisateur, dont à l’avant-plan, Irène Marcheterre, CHUM, Julie Chaurette et Dre Pascale Audet ainsi que ceux à l’arrière-plan Me Niko Veilleux, Me Mario Charpentier et le Dr Vincent Oliva.