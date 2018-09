Le virage international de la Caisse de dépôt et placement est coûteux

La masse salariale des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) travaillant à l’étranger a explosé de 425 % en l’espace de quatre ans, et la tendance devrait se poursuivre, a appris Le Journal.

« Il y a plusieurs explications : le niveau d’emploi, les conditions propres à un marché et l’expertise spécifique recherchée en sont notamment des exemples. Ceci étant dit, la Caisse s’assure d’avoir les effectifs et les expertises pour livrer les résultats attendus pour répondre à long terme aux besoins de nos déposants », affirme Yann Langlais Plante, porte-parole de la société.

La Caisse ne se contente pas d’avoir des bureaux dans les principaux marchés. Aujourd’hui, elle dispose de délégations à Québec, Montréal et New York, mais aussi Washington, Mexico, Londres, Paris, New Delhi, Singapour, Shanghai et Sydney.